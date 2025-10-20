Thị trường xe điện Việt Nam được dự báo sẽ đạt hơn 6,5 tỷ USD vào năm 2030, một 'ông lớn' ngành bán dẫn công bố công cụ mới dành riêng cho giới kỹ sư trong ngành

Theo các báo cáo thị trường gần đây, quy mô thị trường xe điện của Việt Nam dự kiến đạt 2,9 tỷ USD vào năm 2025 và mở rộng lên 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 18%. Ngân hàng Thế giới cũng ước tính Việt Nam có thể đạt 7 triệu lượng xe điện lưu thông vào năm 2030, trong lộ trình thay thế dần các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong bối cảnh đó, Analog Devices (ADI), công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, vừa chính thức giới thiệu ADI Power Studio™ , một bộ công cụ thiết kế quản lý năng lượng toàn diện được kỳ vọng sẽ thay đổi cách kỹ sư phát triển và tối ưu hóa hệ thống nguồn trong các sản phẩm công nghệ, xe điện và hạ tầng thông minh.

Power Studio không chỉ là một phần mềm, mà là một hệ sinh thái thiết kế thống nhất , tập hợp các công cụ danh tiếng của ADI như LTspice®, SIMPLIS®, LTpowerCAD®, LTpowerPlanner®, EE-Sim®, LTpowerPlay® và LTpowerAnalyzer™. Hệ sinh thái này giúp kỹ sư đi từ giai đoạn lên ý tưởng, mô phỏng, đến đo lường và đánh giá hiệu suất – tất cả trong một quy trình liền mạch, trực quan và tiết kiệm thời gian.

Trong bối cảnh các hệ thống điện tử ngày càng phức tạp với hàng trăm đường nguồn và miền điện áp phụ thuộc lẫn nhau, việc thiết kế quản lý năng lượng trở nên khó khăn và tốn nhiều công đoạn hiệu chỉnh. Power Studio ra đời nhằm giải quyết những điểm nghẽn đó : nền tảng này cho phép kỹ sư mô phỏng hiệu suất thực tế với độ chính xác cao, tự động hóa báo cáo kỹ thuật và danh mục linh kiện, từ đó rút ngắn chu kỳ phát triển và đẩy nhanh tốc độ ra mắt sản phẩm.

“ ADI Power Studio không chỉ là một bộ công cụ — đó là một hệ sinh thái thiết kế, ” ông Robert Reay, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên gia cấp cao mảng Sản phẩm nguồn của ADI chia sẻ. “Bằng cách tích hợp khả năng thiết kế ở cấp hệ thống và cấp vi mạch trong một bộ sản phẩm duy nhất, chúng tôi giúp kỹ sư tối ưu hóa quy trình thiết kế và quản lý nguồn, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay khách hàng".

Hai sản phẩm mới nằm trong hệ sinh thái này – ADI Power Studio Planner và ADI Power Studio Designer – được xem là những “trợ thủ” đắc lực cho kỹ sư trong thời đại thiết kế mô phỏng trực tuyến. Power Studio Planner hỗ trợ lập kế hoạch hệ thống phân phối nguồn ở cấp độ tổng thể, giúp kỹ sư có cái nhìn toàn cảnh, mô hình hóa phân phối điện, phân tích tổn hao và tối ưu hiệu suất năng lượng. Trong khi đó, Power Studio Designer lại là công cụ chuyên sâu ở cấp vi mạch (IC), giúp người dùng chọn linh kiện tối ưu, mô phỏng hiệu suất và ước tính hiệu quả hoạt động với hai định dạng mô phỏng phổ biến nhất hiện nay – LTspice và SIMPLIS.

Trong ngành xe điện, Power Studio hỗ trợ thiết kế quản lý nguồn cho toàn bộ hệ sinh thái xe điện – từ bộ pin, bộ điều khiển trung tâm đến hạ tầng sạc – giúp rút ngắn chu kỳ phát triển và nâng cao hiệu suất năng lượng.

Trong lĩnh vực logistics và hạ tầng thông minh, Power Studio giúp mô phỏng và tối ưu hóa các hệ thống cung cấp điện cho kho thông minh, cảm biến IoT, chuỗi cung ứng tích hợp – nơi mỗi phần trăm năng lượng tiết kiệm đều mang lại hiệu quả vận hành lớn.

Còn trong ngành điện tử và công nghệ cao, Power Studio mở ra khả năng thiết kế chính xác và nhanh chóng hơn cho hệ thống nhúng, thiết bị tiêu dùng, phần cứng viễn thông – những lĩnh vực đòi hỏi tính ổn định và hiệu suất cao trong thời gian ngắn.

Với Power Studio, ADI không chỉ mang đến một bộ công cụ kỹ thuật tiên tiến , mà còn góp phần củng cố nền tảng công nghệ của Việt Nam trong hành trình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ của khu vực. Đây không đơn thuần là một bước tiến về kỹ thuật, mà là một cú hích cho quá trình điện khí hóa, số hóa và tự động hóa – những trụ cột của nền kinh tế công nghiệp 4.0 mà Việt Nam đang theo đuổi.