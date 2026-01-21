Thị trường xe điện toàn cầu lập kỷ lục mới bất chấp biến động chính sách

Bất chấp nhiều nhận định cho rằng thị trường xe điện (EV) đang chững lại, số liệu mới công bố cho thấy doanh số EV toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2025, thậm chí cao hơn các năm trước.

Xe điện cắm sạc tại trạm sạc ở Bilbao, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của Rho Motion , thế giới đã bán ra 20,7 triệu xe điện trong năm 2025, tăng 3,6 triệu xe so với năm 2024. Mức tăng này cao hơn mức tăng 3,5 triệu xe của năm trước đó, tiếp tục xu hướng tăng trưởng liên tục của thị trường EV trong nhiều năm qua.

Tính chung toàn cầu, doanh số xe điện năm 2025 tăng khoảng 20% so với năm trước đó, thiết lập kỷ lục mới.

Ngược lại, thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong đang thu hẹp. Doanh số xe chạy xăng và dầu trên toàn cầu đã giảm khoảng 25% so với mức đỉnh năm 2017 và được dự báo khó quay lại mức cao trước đây.

Thị trường xe điện tăng trưởng diện rộng

Hầu hết các khu vực trên thế giới đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện trong năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, với 12,9 triệu xe bán ra, tăng 17% so với năm trước.

Châu Âu đạt khoảng 4,3 triệu xe, tăng mạnh 33% sau giai đoạn điều chỉnh do thay đổi chính sách trợ cấp tại một số quốc gia, trong đó có Đức. Các thị trường còn lại trên thế giới bán được 1,7 triệu xe điện, tăng tới 48%.

Riêng Bắc Mỹ là khu vực hiếm hoi ghi nhận sụt giảm, với doanh số giảm 4% so với năm trước, đạt khoảng 1,8 triệu xe. Theo các tổ chức nghiên cứu, diễn biến này chủ yếu xuất phát từ việc chấm dứt hoặc thu hẹp các chính sách ưu đãi dành cho xe điện, khiến nhu cầu sụt giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ châu Âu cho thấy thị trường có xu hướng phục hồi sau khi thích ứng với môi trường chính sách mới.

Thế giới ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện kỷ lục trong năm 2025. (Ảnh: SCMP)

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng xe điện ấn tượng, với dấu ấn rõ nét của VinFast. Tháng 12/2025, hãng ghi nhận mức doanh số kỷ lục 27.649 ôtô điện được bàn giao, doanh số tháng cao nhất mà một thương hiệu ôtô từng đạt được tại thị trường Việt Nam.

Kết quả trên góp phần đưa tổng doanh số ôtô điện VinFast trong năm 2025 lên 175.099 xe, phá kỷ lục số lượng xe của một thương hiệu bán ra tại Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời giúp hãng dẫn đầu thị trường trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Mức doanh số này cao gần gấp đôi kỷ lục cũ do các hãng xe nước ngoài nắm giữ, phản ánh mức độ đón nhận ngày càng cao của người tiêu dùng đối với xe điện nội địa.

Chiến lược trái chiều giữa các nhà sản xuất

Trong khi doanh số xe điện tiếp tục tăng, thị trường ôtô toàn cầu đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về chiến lược giữa các nhà sản xuất.

Nhiều hãng xe phương Tây điều chỉnh kế hoạch, giảm tốc đầu tư vào xe điện và kéo dài vòng đời xe động cơ đốt trong, phần nào chịu tác động từ các biến động chính sách và áp lực chi phí trong ngắn hạn.

Ngược lại, các nhà sản xuất tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất xe điện, tập trung vào các mẫu xe có chi phí sử dụng thấp và công nghệ mới. Nhờ chiến lược này, Trung Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây.

Vinfast lập kỷ lục doanh số xe điện tại thị trường Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Vinfast)

Tại Việt Nam, VinFast lựa chọn hướng đi tập trung hoàn toàn vào xe điện, song song với việc đầu tư mạnh vào hạ tầng và dịch vụ hậu mãi. Hiện hãng sở hữu mạng lưới khoảng 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng cho việc mở rộng thị trường và gia tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với các chính sách hỗ trợ như chương trình “Mua xe 0 đồng”, ưu đãi giá cho các dòng xe phổ thông và miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến năm 2027 được xem là yếu tố thúc đẩy nhu cầu trong nước.

Bên cạnh chính sách, giới phân tích cho rằng chính những lợi ích nội tại của xe điện cũng đang ngày càng thu hút người tiêu dùng.

Theo International Energy Agency , xe điện có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong nhờ giá năng lượng ổn định và chi phí bảo dưỡng thấp do cấu trúc cơ khí đơn giản.

Việc không phát thải khí thải trực tiếp trong quá trình sử dụng còn giúp cải thiện chất lượng không khí đô thị và giảm các rủi ro về sức khỏe cộng đồng, yếu tố ngày càng được quan tâm tại các thành phố lớn.

Cùng với trải nghiệm vận hành êm ái, ít tiếng ồn và hạ tầng sạc ngày càng mở rộng, những lợi ích này được xem là nền tảng quan trọng giúp xe điện duy trì đà tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ phụ thuộc vào các chính sách hay ưu đãi trong ngắn hạn.