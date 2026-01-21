Ngành cà phê Việt Nam đã chính thức khép lại niên vụ 2024–2025 với thành tích lịch sử ấn tượng: Kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Với những thành tựu này, Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để thống trị thị trường cà phê toàn cầu trong tương lai gần, Trung tâm WTO và Thương mại Quốc tế nhận định ngày 21/1/2026.

Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Thế giới (WCS) cho biết, hơn 640.000 trang trại cà phê, chủ yếu tập trung ở vùng Tây Nguyên, đã tạo nên "xương sống" của ngành này tại Việt Nam. Cà phê đang là động lực kinh tế chính trong lĩnh vực nông nghiệp Việt.

Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm 40% trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các yếu tố khí hậu như hạn hán, lượng mưa thất thường và nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đáng kể đến năng suất cà phê và đe dọa sinh kế của nông dân.

Vấn đề này phần nào được giải quyết nhờ mô hình insurtech + agritech lần đầu tiên tại Việt Nam cho cà phê, dưới sự hợp tác giữa CTCP Công nghệ Tưới tiêu Khang Thịnh (nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam của Netafim - Công ty tưới tiêu lớn nhất thế giới và là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các giải pháp nông nghiệp chính xác) và Hillridge Technology (một công ty công nghệ bảo hiểm Úc).

"Lớp bảo vệ mới cho nền nông nghiệp bền vững"

Netafim tháng 12/2025 cho biết, hai công ty đã công bố một quan hệ đối tác mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu cho nông dân trồng cà phê tại Việt Nam.

Ảnh: Netafim

Sự hợp tác này đã dẫn đến việc tạo ra một mô hình bảo hiểm rủi ro khí hậu mới (Climate Risk Insurance), cho phép bảo hiểm cho các hộ nông dân trồng cà phê nhỏ lẻ tại Việt Nam áp dụng các giải pháp tưới tiêu chính xác, đánh dấu một bước chuyển đổi trong việc thúc đẩy các thực tiễn nông nghiệp bền vững trong khu vực.

"Sự hợp tác này mang đến một lớp bảo vệ mới cho nền nông nghiệp bền vững”, ông Roei Yonai, Giám đốc Netafim khu vực Đông Nam Á cho biết.

Lợi ích lớn nhất: Đối với nông dân: Bảo hiểm rẻ hơn, bồi thường nhanh (không cần thủ tục phức tạp), khuyến khích đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm nước (giảm chi phí điện/nước, bảo tồn tài nguyên).

Đối với môi trường: Giảm phát thải (qua tiết kiệm năng lượng và nước), thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

Đây là mô hình kết hợp insurtech (bảo hiểm công nghệ) + agritech (công nghệ nông nghiệp) đầu tiên ở Việt Nam cho cà phê, có thể mở rộng sang các cây trồng khác hoặc khu vực khác ở Đông Nam Á.



Thông qua sự hợp tác này, bảo hiểm toàn diện cho 100 ha cà phê đã được mua cho các hộ nông dân Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông (cũ), những người đang áp dụng giải pháp tưới tiêu chính xác của Orbia Netafim. Gói bảo hiểm tưới tiêu chính xác và bảo hiểm rủi ro khí hậu này có mức giá hợp lý, giúp các hộ nông dân nhỏ lẻ có thể bảo vệ mùa màng và sinh kế của mình.

Sự hợp tác này trực tiếp giải quyết những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu bằng cách kết hợp các giải pháp tưới tiêu chính xác của Orbia Netafim [giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước và chất dinh dưỡng để tăng năng suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên] với các sản phẩm bảo hiểm dựa trên dữ liệu và chỉ số thời tiết của Hillridge, từ đó nâng cao năng suất nông nghiệp đồng thời bảo vệ nông dân nhỏ lẻ khỏi những tác động tài chính tàn khốc của biến đổi khí hậu.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới, thiết lập một chuẩn mực mới cho hoạt động kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm và cung cấp cả công cụ lẫn sự bảo vệ cần thiết để đảm bảo tính khả thi và khả năng phục hồi lâu dài của ngành trồng cà phê.