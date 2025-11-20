Thị trường việc làm cuối năm: Cơ hội nào cho lao động trẻ?

Theo các chuyên gia nhân sự, quý IV hằng năm luôn là mùa vàng tuyển dụng, khi doanh nghiệp cần bổ sung nhân lực cho các hoạt động bán hàng, sản xuất và dịch vụ dịp Tết. Năm 2025 cũng không ngoại lệ, song khác với những năm trước, thị trường đang ghi nhận đà phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tăng trở lại.

Thị trường việc làm cuối năm 2025 khởi sắc

Theo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, trong quý III/2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi cả nước đạt khoảng 53,3 triệu người, tăng 220.000 người so với quý trước; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,22%, cho thấy đà phục hồi tích cực của thị trường lao động.

Cùng thời điểm, một số báo cáo cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng trong ngành sản xuất và kỹ thuật tăng 15% so với quý I và 59% so với cùng kỳ năm trước, tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đã dần lấy lại đà tăng trưởng.

Tại nhiều địa phương, như Khánh Hòa hay TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng quý IV được dự báo tăng 5-10%, tập trung ở lĩnh vực chế biến - sản xuất, thương mại - dịch vụ và logistics.

Nhiều chuyên gia tuyển dụng nhận định, năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp sau giai đoạn tái cơ cấu. Các vị trí bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, kế toán, hành chính - nhân sự đang được tuyển nhiều nhất, đặc biệt là tại các thành phố lớn.

Cơ hội mới cho lao động trẻ

Thế hệ Gen Z và nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi đang trở thành lực lượng quan trọng trong cơ cấu lao động Việt Nam bởi sự năng động, khả năng thích nghi nhanh và sẵn sàng thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các ngành nghề "khát" nhân lực trẻ dịp cuối năm bao gồm: bán lẻ, thương mại điện tử, logistics, marketing kỹ thuật số, chăm sóc khách hàng và thiết kế nội dung số. Nhiều doanh nghiệp chủ động "săn" ứng viên trẻ cho các vị trí ngắn hạn, part-time hoặc nhân viên thử việc, với kỳ vọng giữ lại làm việc chính thức sau Tết.

Nhiều cơ hội mới cho lao động trẻ trong dịp cuối năm

Không chỉ có việc làm ngắn hạn, cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để người trẻ bắt đầu sự nghiệp dài hạn, khi các doanh nghiệp mở rộng quy mô cho năm mới.

Người trẻ cần làm gì để nắm bắt cơ hội?

Cơ hội nhiều, nhưng để nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác, người trẻ cần chuẩn bị kỹ hơn. Theo các HR có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển dụng, để nắm bắt cơ hội việc làm từ các ứng viên khác, bạn nên:

Đầu tư nghiêm túc vào CV và kỹ năng mềm: Một bản CV gọn gàng, thể hiện rõ điểm mạnh, thành tích và kỹ năng là "tấm vé" đầu tiên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Song song, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm và khả năng phỏng vấn là yếu tố quan trọng giúp ứng viên trẻ ghi điểm.

Tận dụng các nền tảng việc làm uy tín: Thay vì tìm việc rời rạc, người lao động nên sử dụng nền tảng chuyên nghiệp như Vieclam24h - nơi cập nhật hàng nghìn việc làm mỗi ngày trên toàn quốc. Trên website này, ứng viên có thể lọc việc theo khu vực, mức lương, kinh nghiệm hoặc hình thức làm việc, giúp tiết kiệm thời gian và tăng cơ hội trúng tuyển.

Giữ tinh thần học hỏi và thích nghi: Thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Việc liên tục cập nhật kỹ năng mới, từ công nghệ, digital marketing đến ngoại ngữ sẽ giúp người trẻ thích nghi nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

Sử dụng nền tảng tuyển dụng trực tuyến uy tín, chuyên nghiệp

Giai đoạn cuối năm không chỉ là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc, mà còn là cơ hội để người trẻ đặt nền móng cho hành trình sự nghiệp mới. Với sự hồi phục của thị trường và nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng, đây chính là "thời điểm vàng" để lao động trẻ tìm việc, thử sức và khẳng định bản thân.

Với mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp và hàng nghìn việc làm được cập nhật liên tục, Vieclam24h đang trở thành cầu nối tin cậy giúp người lao động trẻ tiếp cận cơ hội nhanh hơn, bắt đầu năm mới với khởi đầu đầy hứng khởi và vững chắc.