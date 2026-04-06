Thị trường toàn cầu ‘nín thở’: Loạt dữ liệu nóng dồn dập tuần này, nhà đầu tư đứng trước áp lực lớn?

Trải qua một tuần giao dịch đầy biến động sau phát biểu toàn quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và xung đột ở Iran leo thang, hai trong ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ kết thúc tuần với tín hiệu tích cực.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,6% trong tuần, Dow Jones tăng 1,2%. Tuy nhiên, hai chỉ số này vẫn giảm lần lượt 3,8% và 3,2% so với mức đầu năm. Chỉ số Nasdaq Composite kết thúc tuần với mức tăng 2,2%.

Báo cáo việc làm tháng 3 báo hiệu sự cân bằng

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 công bố thứ Sáu tuần trước cho thấy nền kinh tế Mỹ bổ sung thêm 178.000 việc làm, tăng vọt so với mức giảm 92.000 việc làm của tháng trước. Con số này cũng vượt xa dự báo 65.000 việc làm của giới kinh tế.

Số liệu này nối dài chuỗi 10 tháng biến động mạnh. Báo cáo việc làm liên tục chuyển từ tăng sang giảm rồi tăng trở lại.

Chủ tịch Gina Bolvin của công ty Bolvin Wealth Management Group cho rằng số liệu đang gửi đi thông điệp đó là sự “cân bằng”. Số việc làm tăng giúp giảm áp lực phải hạ lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng thị trường lao động hạ nhiệt vẫn hiện hữu.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli tại JPMorgan nhận định báo cáo lần này mang tín hiệu tích cực. Theo ông, số liệu đủ tốt để củng cố niềm tin rằng tăng trưởng kinh tế có thể chống chịu cú sốc giá năng lượng.

Sau khi báo cáo việc làm được công bố, nhiều chuyên gia nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang ở vị thế tốt để chờ đợi và quan sát. Fed có thể sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong tương lai gần và tiếp tục cân nhắc giữa những gián đoạn ngắn hạn và ổn định kinh tế dài hạn.

Giá dầu bắt đầu tác động tới lạm phát

Giới đầu tư đang theo dõi sát tác động của xung đột Trung Đông lên lạm phát Mỹ. Báo cáo PCE công bố ngày thứ Năm và CPI tháng 3 công bố ngày thứ Sáu tuần này sẽ phản ánh rõ hơn tác động đến giá cả hàng hóa.

Chuyên gia kinh tế Andy Schneider tại BNP Paribas cho rằng tác động từ giá dầu đã bắt đầu xuất hiện trong tháng 3. Ông nhận định gián đoạn tại eo biển Hormuz xảy ra khi lạm phát vẫn dai dẳng 6 năm liên tiếp cao trên mục tiêu Fed.

Theo AAA, giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon. Lạm phát toàn phần cũng tăng dần, kéo niềm tin tiêu dùng giảm sâu hơn.

Dù vậy, chuyên gia kinh tế Manuel Abecasis tại Goldman Sachs cho rằng rủi ro vẫn ở mức hạn chế. Ông nhận định quy mô và phạm vi cú sốc nguồn cung hiện tại chưa nghiêm trọng như các giai đoạn trước từng gây lạm phát cao.

Thị trường dầu chuyển sang kịch bản leo thang

Giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 5 tuần. Trước đó, giá từng giảm nhẹ và có lúc xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy giá dầu tăng trở lại trên mốc này.

Chuyên gia Daniela Hathorn tại Capital.com cho rằng thị trường vẫn nghiêng về kịch bản xung đột leo thang. Dù xuất hiện tín hiệu hai bên có thể tìm giải pháp hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn gần như tê liệt.

Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Các tuyến thay thế chỉ bù đắp được một phần trong số khoảng 15 triệu thùng dầu bị gián đoạn mỗi ngày.

Chuyên gia dầu khí Paola Rodriguez-Masiu tại Rystad Energy cho rằng thị trường đã duy trì được sự ổn định trong gần 4 tuần nhờ nguồn cung dự trữ và dầu trên biển. Tuy nhiên, giai đoạn này đang kết thúc.

Theo Yahoo Finance