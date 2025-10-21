Thị trường tài chính Campuchia gặp “sóng gió”, người dân ồ ạt đến một nhà băng đòi rút tiền

Thị trường tài chính Campuchia bất ngờ chao đảo cuối tuần qua khi người gửi tiền ồ ạt rút vốn khỏi Prince Bank, sau khi Prince Group - tập đoàn liên quan - bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc điều hành “đế chế lừa đảo trực tuyến” quy mô lớn trong khu vực. Theo The Nation Thailand tường thuật, các chi nhánh Prince Bank chứng kiến cảnh xếp hàng dài và than phiền về tốc độ xử lý rút tiền; Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã can thiệp để trấn an người gửi tiền và giám sát thanh khoản hệ thống.

Động thái rút tiền diễn ra sát thời điểm Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào 146 cá nhân và pháp nhân thuộc “Prince Group TCO” do Chen Zhi cầm đầu; đồng thời FinCEN ban hành quy tắc cắt đứt tập đoàn tài chính Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này bị cáo buộc vận hành các “trại lừa đảo” và rửa tiền xuyên biên giới. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo truy tố Chen Zhi, đồng thời khởi kiện tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin liên quan; đây là vụ tịch thu tài sản số lớn chưa từng có của cơ quan này.

Trước áp lực tâm lý thị trường, Prince Bank khẳng định ngân hàng vận hành bình thường, tuân thủ pháp luật Campuchia và độc lập với các biện pháp hành chính; nhà băng nói thêm rằng các quyết định của Mỹ–Anh không làm gián đoạn hoạt động tại Campuchia, dù có thể ảnh hưởng đến một số đối tác ở nước ngoài. Các tuyên bố trấn an tương tự cũng được phát đi qua báo chí địa phương như Khmer Times và EAC News.

Tuy vậy, theo ghi nhận của một số tờ báo khu vực, ứng dụng ngân hàng và website Prince Bank đã có lúc gián đoạn, càng làm dấy lên lo ngại của khách hàng. Kiripost cho biết người dùng phàn nàn không đăng nhập được ứng dụng, trong bối cảnh dòng người đến quầy giao dịch tăng mạnh. Truyền thông Hàn Quốc như Chosun Ilbo bản tiếng Anh và Maeil Business đồng loạt mô tả hiện tượng này là một “bank run” - thuật ngữ chỉ làn sóng rút tiền hàng loạt - xuất hiện từ ngày 17/10.

Đáng chú ý, thông tin trừng phạt với quy mô chưa từng có đã nhanh chóng lan rộng. Wall Street Journal và The Guardian cho hay các biện pháp của Mỹ–Anh nhắm thẳng vào tập đoàn Prince và cá nhân Chen Zhi, cáo buộc mạng lưới có liên quan tới cưỡng bức lao động, buôn người và lừa đảo trực tuyến, đồng thời đóng băng tài sản cao cấp tại London và nhiều pháp nhân liên đới ở châu Á. Trước áp lực pháp lý quốc tế, tâm lý lây lan sang lĩnh vực ngân hàng—vốn nhạy cảm với tin đồn—đã kích hoạt nhu cầu nắm giữ tiền mặt của người gửi tiền tại Prince Bank.