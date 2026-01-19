Thị trường ô tô tuần qua: Skoda Peaq, Lotus sắp về Việt Nam, Yamaha làm xe điện

Thị trường ô tô tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ xu hướng xe điện đến dịch chuyển chiến lược của các hãng lớn. Skoda công bố Peaq, mẫu SUV thuần điện 7 chỗ mới với pin 89 kWh và tầm hoạt động hơn 600 km, cho thấy tham vọng mở rộng phân khúc xe điện cỡ lớn.

Lotus - thương hiệu xe thể thao Anh hơn 70 năm tuổi - được xác nhận sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2026, hứa hẹn tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng đam mê cảm giác lái.

Project V - mẫu ô tô điện của Yamaha kết hợp Caterham.

Trong khi đó, Audi đẩy mạnh trải nghiệm xe sang bằng việc khai trương showroom theo chuẩn Progressive Showroom Concept và hé lộ kế hoạch đưa loạt xe mới, đặc biệt là xe điện, về Việt Nam.

Ở mảng xe thể thao điện, Yamaha bắt tay Caterham giới thiệu Project V tại Mỹ, nhấn mạnh triết lý trọng lượng nhẹ và hiệu suất cao. Đáng chú ý nhất là tại Trung Quốc, sedan điện cao cấp do Huawei hợp tác phát triển đạt doanh số vượt tổng các mẫu sedan sang của Porsche, BMW và Maybach, phản ánh rõ sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện Trung Quốc ở phân khúc cao cấp.