Thị trường ô tô tháng 11: Cuộc đua giảm chi phí sở hữu ngày càng quyết liệt

Xu hướng đáng chú ý trên thị trường ô tô tháng 11-2026 là việc các hãng xe chuyển từ giảm giá đơn thuần sang những gói hỗ trợ tổng hợp, kết hợp giữa hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay 0%, tặng bảo hiểm và giảm giá trực tiếp...

Thị trường ô tô bắt đầu bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Ảnh: Hoàng Linh

Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ vẫn là công cụ kích cầu chủ đạo

Đây tiếp tục là hình thức khuyến mại phổ biến nhất trong tháng 11, được nhiều hãng áp dụng trên các dòng xe có sức cạnh tranh cao. Ưu điểm của chính sách này là giúp người mua giảm ngay một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe, thay vì chỉ nhận quà tặng hoặc ưu đãi mang tính bổ trợ.

Mitsubishi là một trong những thương hiệu triển khai rộng nhất hình thức này. Hãng áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho nhiều phiên bản Xpander, Xpander Cross, Xforce và Triton. Giá trị hỗ trợ dao động khoảng 39-72 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản. Riêng Destinator Premium được hỗ trợ khoảng 78 triệu đồng, trong khi Attrage MT nhận mức hỗ trợ khoảng 38 triệu đồng.

Toyota cũng đưa chính sách này vào chương trình dành cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và một số phiên bản Yaris Cross. Trong đó, Veloz Cross có tổng mức hỗ trợ tối đa 73-75 triệu đồng, Avanza Premio đạt 65-70 triệu đồng. Với Vios, khách hàng có thể lựa chọn gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ thay cho gói ưu đãi lãi suất.

Honda lựa chọn cách kết hợp hỗ trợ lệ phí trước bạ với những quyền lợi khác. Trong tháng 11, BR-V L và G được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, còn HR-V e RS được hỗ trợ 50%.

Việc nhiều thương hiệu cùng sử dụng công cụ này cho thấy lệ phí trước bạ đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh trực tiếp về chi phí lăn bánh. Đặc biệt, với những mẫu xe có giá trị cao, khoản hỗ trợ có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Nhiều xe mới ra mắt giai đoạn này đều bán ra với giá thực tế rẻ hơn giá niêm yết. Ảnh: Hoàng Linh

Lãi suất 0% trở thành đường đua mới

Nếu hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp giảm chi phí ban đầu, các gói vay lãi suất thấp lại hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp. Đây là xu hướng nổi bật trong tháng 11 khi cả Honda và Toyota đều đưa ra những chương trình tài chính có thời hạn ưu đãi tương đối dài.

Honda triển khai lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên cho khách hàng mua BR-V L, BR-V G và HR-V G khi vay qua VPBank. Chính sách này được kết hợp với hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc khoản tiền 50 triệu đồng và một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda, tùy mẫu xe.

Nhờ kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ, BR-V L có tổng giá trị ưu đãi quy đổi lên tới 142 triệu đồng, BR-V G đạt 115 triệu đồng và HR-V G đạt 113 triệu đồng. Đây là những mức ưu đãi đáng chú ý trong các chương trình được công bố tháng này.

Toyota cũng triển khai gói lãi suất 0% trong sáu tháng đầu, sau đó cố định ở mức 7,99% trong 18 tháng tiếp theo cho Vios, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Với Veloz Cross và Avanza Premio, thời gian hưởng lãi suất 0% được kéo dài lên 12 tháng, tiếp theo là 12 tháng với mức 7,99%.

Ngoài ra, Toyota còn có chương trình vay trả trước 0 đồng dành cho một số nhóm khách hàng đủ điều kiện, với lãi suất từ 10,5%/năm cố định đến hai năm.

Subaru cũng tham gia xu hướng hỗ trợ tài chính. Forester được áp dụng lãi suất 6,9%/năm trong năm đầu, trong khi Outback có mức lãi suất 0% trong cùng thời gian khi vay qua Ngân hàng Shinhan.

Có thể thấy, ưu đãi tài chính không còn chỉ là phương án bổ sung mà đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng. Các hãng hướng đến việc giảm áp lực dòng tiền cho khách hàng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng mức giá niêm yết.

Khi các dòng xe điện hóa được hưởng ưu đãi lệ phí, nhiều xe thuần xăng/dầu cũng phải "gồng" cạnh tranh. Ảnh: Hoàng Linh

Bảo hiểm, nhiên liệu và phụ kiện được đưa vào gói ưu đãi

Một xu hướng khác là mở rộng khuyến mại sang những khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe. Thay vì chỉ giảm giá hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ, các hãng kết hợp thêm bảo hiểm vật chất, bảo hiểm thương hiệu, phiếu nhiên liệu và trang bị phụ kiện.

Honda tặng một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda cho HR-V L, HR-V G và BR-V L. Toyota áp dụng tặng một năm bảo hiểm vật chất cho Avanza Premio và một số phiên bản Innova Cross. Bên cạnh đó, chương trình bảo hiểm Toyota trong tháng 11 giảm phí tới 10% cho một số dòng xe hybrid, Hilux mới và Veloz Cross; riêng Land Cruiser HEV được giảm tới 12%.

Mitsubishi kết hợp phiếu nhiên liệu với hỗ trợ lệ phí trước bạ trên Xpander, Attrage và Triton. Một số phiên bản còn được bổ sung camera toàn cảnh 360 độ, camera lùi hoặc gói phụ kiện.

Cách tiếp cận này có thể không tạo ra mức giảm giá trực tiếp lớn như hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí trong giai đoạn đầu sở hữu xe. Đây cũng là một phương án để hãng xe tạo sự khác biệt khi nhiều đối thủ cùng áp dụng một hình thức khuyến mại.

Giảm giá trực tiếp, mở rộng lựa chọn xe điện hóa

Không phải hãng nào cũng tập trung vào hỗ trợ tài chính. Một số thương hiệu lựa chọn điều chỉnh giá bán thực tế, đặc biệt với những mẫu xe có năm sản xuất trước đó.

Subaru đưa xe Crosstrek 2.0 i-S EyeSight mới với tem xuất xưởng 2024 về mức 809 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 1,098 tỷ đồng. Phiên bản hybrid đời 2024 có giá ưu đãi 939 triệu đồng, so với mức niêm yết 1,268 tỷ đồng. Với xe đời 2025, giá ưu đãi tương ứng là 889 triệu đồng và 999 triệu đồng.

Trong khi đó, Geely nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn triển khai chương trình giá bán hấp dẫn trên sáu dòng xe. Coolray có giá từ 469 triệu đồng, EX2 từ 459 triệu đồng, Okavango từ 694 triệu đồng, EX5 từ 789 triệu đồng, EX5 EM-i từ 741 triệu đồng và Monjaro từ 999 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình của Geely bao phủ cả xe xăng, xe thuần điện và hybrid cắm sạc. Đây là cách tiếp cận cho thấy các thương hiệu đang tận dụng chính sách giá để mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng đối với những công nghệ truyền động khác nhau.

Nhìn chung, các chương trình khuyến mại tháng 11 phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng đa dạng trên thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào con số ưu đãi tối đa, người mua cần xem xét giá trị thực tế của từng khoản hỗ trợ, điều kiện vay vốn, thời gian áp dụng và khả năng cộng gộp quyền lợi... qua đó xác định lối đi có thể giúp giảm tổng chi phí sở hữu chiếc xe phù hợp với điều kiện cá nhân.