Thị trường nhà trọ Hà Nội: Sinh viên "toát mồ hôi" tìm nhà, chuyên gia nói giá đang "đứng im"

Cuộc đua tìm nhà trọ của tân sinh viên

Sáng 26/8, Nguyễn Thị Linh cùng mẹ đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nữ sinh cho biết trên VnExpress, do mùa tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi, em chưa thể xác định được nơi trọ nên đành đợi có kết quả chắc chắn mới bắt đầu tìm kiếm.

Hoàn thành thủ tục lúc 10h, hai mẹ con Linh vội vã đi xem nhà ngay dù trời đang mưa và chưa kịp ăn trưa. "Nếu không nhanh chân sẽ hết phòng mất," Linh lo lắng nói.

Câu chuyện của Linh không phải là hiếm. Nhiều tân sinh viên và phụ huynh cũng đang trong tâm trạng sốt sắng tương tự khi tìm kiếm một nơi ở ổn định cho những năm đại học sắp tới.

Nguyễn Thị Linh kể đã "lục tung" các hội nhóm trên Facebook với tiêu chí tìm một căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng, tường không ẩm mốc, giá khoảng 3-4 triệu đồng một tháng và có thể ở ghép. Tuy nhiên, phần lớn các phòng trọ gần trường ở khu vực Thanh Xuân đều có giá từ 5 triệu đồng/tháng trở lên (chưa bao gồm điện, nước), một mức giá vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Sinh viên sốt sắng tìm phòng trọ. Ảnh minh họa

Tương tự, Nguyễn Lan Ngọc từ Quảng Ninh đã lên Hà Nội từ sớm ngày 25/8, ngay sau khi biết tin trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù đến ngày 3/9 mới nhập học nhưng vì lo ngại giá phòng sẽ tăng cao, Ngọc quyết định lên đường sớm và nhờ người quen dẫn đi tìm nhà.

Ngọc cho biết em đã tìm hiểu và biết khu vực Cầu Giấy tập trung rất nhiều trường đại học, khiến nhu cầu thuê trọ luôn ở mức cao và phòng tốt thường hết rất nhanh. Sau khi xem qua nhiều lựa chọn từ chung cư mini đến các dãy trọ trong ngõ, Ngọc vẫn chưa thể chốt được phòng nào. Nơi thì diện tích quá nhỏ, nơi thì yêu cầu thời gian ra vào nghiêm ngặt, nơi khác lại không có chỗ để xe điện.

Theo Ngọc, một phòng trọ khoảng 10m2, chỉ đủ kê một chiếc giường và một tủ quần áo, đã có giá thấp nhất là 4 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư mini quanh trường đều có giá từ 5 triệu đồng, nếu ở hai người giá sẽ tăng lên 5,5 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác.

"Ở hai người thì chia ra mỗi người gần 3 triệu đồng nhưng diện tích bé cũng khá bất tiện. Những phòng rẻ hơn thì lại xập xệ và không an toàn," Ngọc chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, Đặng Thanh Nga (Bắc Ninh) cũng đang sốt ruột tìm phòng dù đến 15/9 em mới nhập học Học viện Hành chính và Quản trị công. Tranh thủ thời gian đang làm thêm tại một khu công nghiệp gần Hà Nội, Nga đi tìm phòng quanh khu Xuân La (quận Tây Hồ) nhưng nhận thấy các lựa chọn hoặc thiếu tiện nghi, chật chội, hoặc ở quá xa trường, nằm trong các con ngõ sâu.

Chuyên gia nói gì?

Trái ngược với sự lo lắng và cảm nhận về giá thuê cao của các tân sinh viên, dữ liệu thị trường lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Tạp chí Công Thương dẫn thông tin khảo sát của Batdongsan.com.vn, nhiều khu vực vốn là "điểm nóng" về nhu cầu thuê trọ mỗi dịp đầu năm học lại không ghi nhận biến động về giá. Khác với mọi năm khi giá thuê thường tăng 10–15% vào mùa cao điểm, năm nay giá gần như đi ngang trên diện rộng.

Cụ thể:

Tại Cầu Giấy: Phòng trọ khép kín khoảng 20 m² vẫn giữ mức 2,8–3 triệu đồng/tháng. Ở khu vực Nghĩa Đô, phòng 30 m² có giá ổn định 3,5–4 triệu đồng/tháng.

Tại Nam Từ Liêm: Các dãy trọ diện tích 20–25 m² giữ giá 2,8–3,4 triệu đồng/tháng. Khu Mễ Trì có giá 2,4–2,6 triệu đồng/tháng cho phòng 18–25 m².

Phân khúc chung cư mini: Tại Mỹ Đình, căn hộ 25–40 m² có giá thuê 4,5–5,5 triệu đồng/tháng. Tại Cầu Giấy và Yên Hòa, giá thuê dao động từ 4,7–6,5 triệu đồng/tháng.

Ngay cả các khu vực trung tâm như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Khương Đình, mức giá nhà trọ và chung cư mini cũng không có sự điều chỉnh.

Hình ảnh một phòng trọ cho thuê. Ảnh minh họa

Lý giải về hiện tượng này, Tạp chí Công Thương dẫn lời chị Mai Phương Ly, một môi giới nhà trọ tại Nam Từ Liêm, cho biết: “Đà tăng giá liên tục trong vài năm qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào phân khúc nhà trọ. Từ tháng 7, nhiều chủ nhà đã thuê lại các căn hộ lớn hoặc cả tòa chung cư để cải tạo thành mô hình coliving, chia phòng nhỏ, lắp giường tầng. Nhờ vậy, nguồn cung trở nên dồi dào, thậm chí vượt nhu cầu, khiến giá khó tăng thêm.”

Ở góc độ chủ nhà, bà Trần Thị Thanh, chủ một dãy trọ tại Mỹ Đình, chia sẻ rằng nhóm khách thuê chính là sinh viên và người lao động phổ thông, vốn rất nhạy cảm với giá cả. "Tôi đã tăng giá nhẹ sau Tết, nhưng đến mùa nhập học này không dám tăng thêm nữa. Nếu giá cao quá, các em sẽ chọn ghép phòng hoặc chuyển ra xa trung tâm."

Giới chuyên gia nhận định, xu hướng giá thuê đi ngang có thể chỉ là ngắn hạn. Về lâu dài, chi phí đầu vào như giá đất, vật liệu xây dựng, sửa chữa và các dịch vụ quản lý ngày càng tăng sẽ buộc chủ trọ phải tính toán lại.

Tuy nhiên, mức tăng nếu có cũng khó diễn ra đột biến do khả năng chi trả của nhóm khách hàng chính còn hạn chế. Nhìn chung, thị trường nhà trọ Hà Nội đang dịch chuyển sang trạng thái cân bằng hơn giữa cung và cầu, giúp người thuê bớt áp lực và buộc các chủ nhà phải chú trọng hơn vào chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng.