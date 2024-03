Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam ước tính đạt 0,88 tỷ USD năm 2024

Theo nghiên cứu của Mordor Intelligence, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam năm 2023 có quy mô 727,73 triệu USD, ước tính đạt 0,88 tỷ USD năm 2024.

Mordor Intelligence cũng đưa ra dự kiến con số này sẽ tăng lên 2,16 tỷ USD vào năm 2029, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2024 - 2029 ở mức 19,5%, tức sau khoảng 4 - 5 năm, quy mô thị trường sẽ tăng gấp đôi. Điều này cho thấy dư địa và tiềm năng tăng trưởng rất tốt của thị trường.

Xanh SM ngày càng hoạt động hiệu quả và được đánh giá cao vì sự thân thiện với môi trường.

Báo cáo đã ghi nhận những con số tăng trưởng hết sức ấn tượng về Xanh SM - thương hiệu taxi và giao vận thuần điện đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Mordor Intelligence, sự xuất hiện của Xanh SM trong năm 2023 đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành gọi xe công nghệ Việt Nam, làm thay đổi thứ hạng, thị phần của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành.

Cụ thể, Xanh SM vươn lên chiếm thị phần lớn thứ 2 thị trường vào quý IV/2023, chỉ sau hơn 7 tháng chính thức gia nhập thị trường. Đặc biệt, thị phần của Xanh SM hiện gấp 2 lần so với đối thủ từng nắm giữ vị trí thứ 2 thị trường trước đó là Be Group (18,17% so với 9,21%).

Mordor Intelligence cũng ghi nhận Xanh SM đang dẫn đầu về số lượng xe sở hữu và số lượng chuyến xe mỗi ngày trong lĩnh vực taxi truyền thống so với các đơn vị sở hữu đội xe tự doanh.

So sánh với các đơn vị khác trong cả lĩnh vực taxi truyền thống và lĩnh vực gọi xe công nghệ, Xanh SM được đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ, quy mô đội xe và sự hài lòng của khách hàng.

Với tốc độ phát triển ấn tượng như trên, Xanh SM đang được nhìn nhận như một hiện tượng “TikTok Shop trong lĩnh vực gọi xe công nghệ”.