Thị trường gọi xe công nghệ nóng trở lại

Trong vòng 1 năm sau khi Gojek chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực gọi xe công nghệ bước sang giai đoạn mới. Hàng loạt ứng dụng mới xuất hiện và đua nhau mở rộng thị phần, đặc biệt là tại TP HCM, khiến lĩnh vực này trở nên sôi động sau thời gian yên ắng.

Tập trung vào giá rẻ

Tada là một ví dụ điển hình. Ứng dụng này thuộc sở hữu của MVL Foundation Pte. Ltd. (Singapore), có mặt tại Việt Nam từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do hoạt động không hiệu quả. Đầu năm 2024, Tada quay trở lại và tập trung phát triển ở TP HCM. Bước ngoặt đến vào tháng 9-2024, khi Gojek rút lui, Tada có cơ hội mở rộng thị phần. Ông Trần Công Hậu, đại diện Tada, cho biết: "Nhờ khoảng trống đó mà Tada phát triển gấp hàng chục lần. Tháng tới, chúng tôi sẽ chính thức mở rộng ra thị trường phía Bắc, bắt đầu từ Hà Nội".

Một ứng dụng khác là Moovtek, thuộc Công ty CP TM-DV Moov (100% vốn Việt Nam), chỉ vừa ra mắt vào đầu tháng 10-2025, với màu tím đặc trưng. Moovtek chọn TP HCM làm nơi khởi động, cung cấp cả dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh. Sắp tới, công ty này có kế hoạch mở dịch vụ tại khu vực miền Tây và Tây Nguyên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đại diện Moovtek, cho biết nền tảng đang áp dụng mức chiết khấu cạnh tranh, 14% đối với xe máy và 21% đối với ô tô, nhằm giữ chân tài xế và mở rộng thị phần, giúp đối tác có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung. Tài xế khi đăng ký còn nhận được nhiều quyền lợi bổ sung như tặng bảo hiểm xe máy và hoàn tiền đồng phục nếu đạt đủ số chuyến trong tháng.

Ngoài ra, Moovtek còn có chương trình thưởng cố định hằng tuần lên đến 440.000 đồng cho tài xế xe máy và 600.000 đồng cho tài xế ô tô, cùng những phần thưởng linh hoạt vào các dịp lễ… Doanh thu vào giờ cao điểm cũng được tính thêm, giúp tăng thu nhập cho tài xế.

Moovtek, hãng xe công nghệ mới nhất thị trường, vừa ra mắt ở TP HCM hồi đầu tháng 10-2025

Về phía khách hàng, Moovtek chọn chiến lược cạnh tranh bằng giá cước rẻ hơn 10% - 20% so với mức trung bình của thị trường. Khách hàng mới còn được giảm giá 30% - 50%, trong khi khách hàng thân thiết có thể nhận mã giảm giá đồng giá hoặc ưu đãi theo tuần. Điểm nhấn của Moovtek là dịch vụ xe ghép, giúp khách tiết kiệm đến 40% chi phí so với dịch vụ ô tô công nghệ thông thường. "Nếu sau 15 phút không có khách cùng tuyến, hành khách vẫn được đi chuyến riêng mà không phát sinh thêm chi phí" - bà Tuyền nói.

Trong khi đó, Bship, ứng dụng của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Xanh Butl, lại chọn hướng đi khác biệt khi sử dụng 100% xe điện. Bên cạnh dịch vụ chở khách, Bship còn mở rộng sang giao hàng, giao đồ ăn, thậm chí cung cấp dịch vụ lái xe cho người đã uống rượu bia. Ban đầu, ứng dụng này chỉ hoạt động ở khu vực ĐBSCL nhưng hiện đã "tiến quân" ra miền Trung và miền Bắc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mức giá cạnh tranh là vũ khí chính của các "tân binh" này. Với quãng đường 8 km, giá cước xe máy của Moovtek chỉ khoảng 45.000 đồng, tức chỉ hơn 5.600 đồng/km, thấp hơn đáng kể so với mức 51.000 - 60.000 đồng (6.300 - 7.500 đồng/km) của các hãng lớn. Tada cũng duy trì giá rẻ hơn từ 15% - 20% so với các đối thủ lớn.

Lợi thế này đã giúp các "tân binh" này nhanh chóng lấy được cảm tình của khách hàng. Chị Lê Kim Huệ - ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM - cho biết: "Tôi thường xuyên đi xe công nghệ, nên app nào mới ra cũng tải về thử. Trước đây, các hãng quen thường tăng giá vô tội vạ vào giờ cao điểm, rất khó chịu. Khi thử Tada, tôi thấy giá rẻ hơn cả chục ngàn đồng, dù đôi khi phải chờ hơi lâu. Nhưng gần đây, tôi thấy họ cải thiện rõ rệt, thời gian đón xe nhanh hơn nhiều".

Ngay cả giới tài xế cũng có thêm lựa chọn để kiếm thêm thu nhập, thay vì trông chờ vào các "ông lớn" thường ép doanh số và chiết khấu. Ông Trương Văn Bình (ngụ phường Bình Tiên, TP HCM), chuyển sang chạy cho Tada vài tháng, nói: "Tada không thu chiết khấu nên nhiều tài xế hãng khác đã đầu quân sang đây. Với cuốc xe 50.000 hay 100.000 đồng, tôi gần như hưởng trọn, chỉ mất 5.000 - 8.000 đồng tiền thuế và phí nền tảng, thấp hơn một nửa so với các app khác".

Khách hàng được lợi

Các tài xế của Tada, Moovtek và Bship đều xác nhận giá cước ở những nền tảng này ổn định, không tăng gấp đôi hay gấp ba trong giờ cao điểm, trời mưa hoặc khi khu vực thiếu xe như các ứng dụng lâu năm. Điều này khiến hành khách có xu hướng chuyển sang thử trải nghiệm.

Chính sự cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các hãng lớn phải điều chỉnh chính sách giá và chiết khấu để giữ chân khách hàng và tài xế. Thực tế, thời gian gần đây, các ứng dụng lớn đều tung ra gói cước mới như "gọi xe tiết kiệm" hoặc "siêu tiết kiệm" rẻ hơn bình thường từ 10% - 30%, được người dùng đón nhận rất tích cực. Tuy nhiên, điều này lại vô tình ảnh hưởng đến thu nhập của giới tài xế. Anh Đỗ Hữu Trí, chạy GrabBike tại TP HCM, than: "Từ khi có dịch vụ đặt xe tiết kiệm, đa số khách chọn cuốc này vì giá rẻ. Nhưng do giá cước thấp nên thu nhập của tài xế cũng giảm, nhiều người không đủ số chuyến để nhận thưởng. Làm càng nhiều, lợi nhuận càng mỏng".

Theo chuyên gia thị trường Phạm Chinh, thị trường gọi xe công nghệ và giao đồ ăn tại Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay. "Gần như tất cả các doanh nghiệp trong ngành, dù lớn hay nhỏ, đều chấp nhận lỗ kéo dài để giữ thị phần. Đây vẫn là cuộc đua đầu tư không có điểm dừng và chưa ai dám nói khi nào mới có thể đạt được lợi nhuận" - ông Chinh nhận định.

Hiện nay, thị trường chứng kiến sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, tất cả đều trong tình thế "cạnh tranh để tồn tại". Trong đó, giá đang là mặt trận nóng nhất. Các hãng đua nhau giảm giá, tung khuyến mãi, thậm chí bán dịch vụ dưới giá thành để thu hút người dùng. "Giá cước hiện nay thấp hơn chi phí vận hành nhưng nếu không "đốt tiền", doanh nghiệp sẽ mất tài xế và khách hàng vào tay đối thủ" - chuyên gia này nói thêm.

Từ góc nhìn học thuật, ThS Trần Anh Tùng, Trưởng ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, cho rằng thị trường gọi xe hiện nay đã không còn "dễ thở". Tại các khu trung tâm, mật độ xe công nghệ đã chạm ngưỡng bão hòa, với trung bình 30 - 40 xe hoạt động trong 1 km² vào giờ cao điểm. Điều này khiến chi phí thu hút tài xế và khách hàng mới của các nền tảng nhỏ tăng 30% - 40% so với 2 năm trước. "Lợi thế không chiết khấu có thể giúp Tada tồn tại nhưng nếu không mở rộng tệp khách hàng và dịch vụ giá trị gia tăng như thanh toán không tiền mặt, tích điểm hay giao hàng, họ sẽ sớm bị giới hạn trong một phân khúc hẹp" - ông Tùng nhận định.

Dù vậy, ông Tùng nhìn nhận vẫn còn cơ hội cho các nền tảng nhỏ, nếu họ chuyên biệt hóa và cộng sinh thay vì cạnh tranh trực diện với các "ông lớn". "Ví dụ, Moovtek có thể thử nghiệm mô hình kết hợp giữa xe công nghệ và xe điện thuê theo giờ ở trung tâm TP HCM, giúp giảm chi phí nhiên liệu 25% - 30%. Hay Tada nghiên cứu phát triển thêm tuyến cố định phục vụ người đi làm - nhóm chiếm 12% - 15% nhu cầu di chuyển trong đô thị" - chuyên gia này gợi ý.