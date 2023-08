Thị trường bất động sản phía Nam hồi phục rõ nét, tiếp tục đi lên trong thời gian tới

Báo cáo về thị trường bất động sản TP. HCM và vùng phụ cận của DKRA cho biết, nguồn cung mới đất nền trong tháng qua có sự khởi sắc so với tháng trước nhưng giảm mạnh 87% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu, chiếm 54% tổng nguồn cung toàn thị trường.

Sức cầu thị trường ở mức khá thấp, lượng tiêu thụ chỉ bằng 6% so với cùng kỳ, giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý với mức giá trung bình dưới 13 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp giảm trung bình 4 - 6% so với lần mở bán trước đó (3 - 6 tháng).

Nguồn: DKRA.

Các chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, cam kết mua lại,... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường, mặc dù vậy thanh khoản vẫn rất trầm lắng. Giá bán thứ cấp ghi nhận giảm trung bình 2 - 4% so với tháng trước, trong đó những sản phẩm đầy đủ pháp lý "sổ hồng trao tay" được người mua ưu tiên lựa chọn.

Chuyên gia DKRA dự báo, trước những tín hiệu tích cực về giảm lãi vay, động thái tháo gỡ khó khăn cho thị trường của Chính phủ,... dự kiến sẽ mang lại những khởi sắc cho thị trường bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng trong thời gian tới.

Đối với phân khúc căn hộ, nguồn cung mới trong tháng 7 ghi nhận tăng mạnh, gấp 3,4 lần so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022. Phân khúc căn hộ hạng A tại khu Đông TP HCM tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới, trong khi tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, căn hộ hạng B và C vẫn chiếm vị trí chủ đạo.

Sức cầu thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên, phần lớn lượng tiêu thụ chỉ tập trung tại một dự án đại đô thị thuộc khu Đông TP Thủ Đức được mở bán trong tháng.

Nguồn: DKRA.

Các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, hỗ trợ ân hạn gốc/lãi vay,… tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Mặt bằng giá bán sơ cấp lẫn thứ cấp không có nhiều biến động. Thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn tương đối trầm lắng, các giao dịch tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, mức giá trên dưới 2,5 tỷ đồng/căn.

Đối với phân khúc biệt thự/nhà phố, Theo DKRA, nguồn cung mới giảm mạnh chỉ bằng 0.4% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất kể từ giai đoạn năm 2016 đến nay. Lượng tiêu thụ ở mức rất thấp với tỷ lệ ạt khoảng 17% trên tổng cung mới, giảm 99.9% so với cùng kỳ tháng 7/2022.

Nguồn: DKRA.

Về giá bán của phân khúc biệt thự/nhà phố ghi nhận mức giảm đáng kể ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, dao động ở mức 6% - 8% so với đầu năm 2023. Thanh khoản thị trường vẫn rất trầm lắng, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện pháp lý và i vào hoạt động.

Các chính sách chiết khấu cho phương án thanh toán nhanh, bàn giao nhà khi khách hàng thanh toán đủ 30%, miễn phí quản lý trong 3 năm đầu nhận nhà,… được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Dự kiến, nguồn cung và lượng tiêu thụ của phân khúc này có sự khởi sắc trong tháng tiếp theo. Trong đó, lượng sản phẩm tập trung chủ yếu ở khu vực TP. HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương,…