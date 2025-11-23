Thị trấn Mỹ không nhìn thấy Mặt trời suốt 64 ngày

Thị trấn Utqiagvik, bang Alaska, Mỹ.

Utqiagvik đang chuẩn bị bước vào thời kỳ Đêm Cực hàng năm khi cư dân phải “chia tay” mặt trời trong 64 ngày. Hiện tượng này, do trục nghiêng của Trái Đất gây ra.

Thị trấn này, nằm cách Fairbanks khoảng 805 km về phía tây bắc, có dân số khoảng 4.400 người, không lạ gì với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Utqiagvik, trước đây được gọi là Barrow, là khu định cư cực bắc của nước Mỹ, nằm trên North Slope của Alaska, gần Thái Bình Dương Bắc Cực. Mặc dù trải qua một thời gian dài thiếu ánh sáng mặt trời, thị trấn sẽ không hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Cư dân ở đây sẽ chứng kiến vài giờ hoàng hôn mỗi ngày — một ánh sáng xanh nhạt thường xuất hiện trước bình minh. Thiếu ánh sáng mặt trời và sự sưởi ấm vào ban ngày sẽ có tác động đáng kể tới nhiệt độ địa phương, khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Hiện tượng Đêm Cực góp phần quan trọng vào hình thành xoáy cực (polar vortex) — một cột không khí lạnh xoáy và chìm xuống phía trên Bắc Cực, ảnh hưởng tới thời tiết của bán cầu Bắc. Khối không khí lạnh này thỉnh thoảng tràn xuống dưới tầng bình lưu rồi di chuyển về phía nam, ảnh hưởng tới khu vực 48 bang liền kề của Mỹ.

Bên cạnh điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Utqiagvik có di sản văn hóa phong phú, với các di chỉ khảo cổ học có niên đại từ năm 500 SCN, theo New York Post dẫn thông tin từ trang web của thành phố.

Hiện tượng này xảy ra khi mặt trời nằm dưới đường chân trời khoảng 2 tháng mỗi năm, do trục nghiêng 23,5 độ của Trái Đất. Vì vậy, những khu vực nằm trong vòng 23,5 độ tính tới cực Bắc bị chính Trái Đất che khuất khỏi ánh sáng mặt trời gần điểm chí đông của mùa đông, theo báo The Washington Post.

Utqiagvik ở vĩ độ 71,17 độ vĩ bắc, nằm sâu trong vòng Bắc Cực và trải nghiệm hiện tượng cực đoan này: khi mặt trời lặn, nó sẽ không mọc trở lại trong nhiều tháng, góp phần hình thành khí hậu đặc thù.

Thực tế, 1/4 tổng số ngày tại thị trấn không có ngày nào vượt quá 0°C, trong khi mực nước biển chỉ vượt qua mức đóng băng 37% thời gian.

Mùa đông ở Utqiagvik được đặc trưng bởi hơn 60 ngày không có mặt trời trực tiếp; ngược lại, thị trấn có gần 3 tháng liên tiếp ánh sáng mặt trời trong mùa hè. Dân cư đã thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống bất chấp thiếu ánh sáng mặt trời.

Thậm chí, Utqiagvik là nơi có đội bóng bầu dục cực bắc nước Mỹ, thi đấu cho trường Barrow High School vào mùa giải bóng bầu dục.

Thời điểm mặt trời mọc trở lại dự kiến vào khoảng 13:23 giờ địa phương ngày 26/1/2026, đánh dấu sự kết thúc Đêm Cực.