Sáng 24-10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em Hồ Ân Khoa (SN 2010; trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) cho gia đình để lo hậu sự.

Thi thể trên sông Thu Bồn được xác định là thiếu niên 15 tuổi

Trước đó, ngày 23-10, Công an TP Đà Nẵng đã đăng thông báo tìm thân nhân thi thể được phát hiện trên sông. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 23-10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện 1 thi thể trên sông Thu Bồn thuộc thôn Nhị Dinh 2 (xã Điện Bàn Tây).

Qua kiểm tra thi thể xác định là nam giới, độ tuổi khoảng chừng 15 đến 25, tóc cắt ngắn, mặt to tròn, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng jean lưng thun màu xanh.

Qua theo dõi thông tin, gia đình đã đến nhận dạng và xác định đó chính là thi thể của em Khoa. Trước đó, em Khoa bị mất tích và gia đình đã đăng thông tin cầu cứu cộng động mạng chia sẻ tìm kiếm. Theo gia đình, em Hồ Ân Khoa ra khỏi nhà từ 15 giờ chiều 21-10.