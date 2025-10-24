HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai học sinh tử vong nghi do rò điện sau khi mưa ngập công viên

Nhật Huy |

Hai cháu 15 tuổi ở Cần Thơ vừa tử vong nghi do bị điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng trong công viên khi triều cường dâng cao gây ngập. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ và cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân vụ 2 học sinh tử vong, nghi do rò rỉ điện chiếu sáng tại công viên lúc bị ngập do triều cường.

Hai học sinh tử vong nghi do rò điện sau khi mưa ngập công viên- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, Cần Thơ) và tuyến đường xung quanh.

Thời điểm trên, cháu N.G.T. (SN 2015, ngụ phường An Bình, TP. Cần Thơ) chạy xe đạp vào công viên vui chơi thì bất ngờ bị điện giật gần trụ đèn chiếu sáng.

Người dân phát hiện, hô hoán đưa cháu T. đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo các em nhỏ không vào khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau đó em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010, cùng ngụ phường An Bình) vẫn đạp xe đến gần khu vực cột đèn. Cả hai tiếp tục bị điện giật. Cháu Đ.N.T. kịp thoát ra ngoài, còn cháu L.H.V. bị nạn.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền cấp cứu, nhưng 2 cháu N.G.T. và L.H.V. không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

