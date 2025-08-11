Thi thể người đàn ông đi lạc 3 ngày được phát hiện nổi trên sông

Ngày 11/8, lực lượng chức năng TP Huế khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu (phường Thuận Hóa, TP Huế).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng.

Công an phường Thuận Hóa có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh sự việc.

Lực lượng chức năng TP Huế đang triển khai các thủ tục điều tra sự việc.

Lực lượng chức năng xác định, thi thể là nam giới, cao khoảng 1,68 m, mặc quần jean màu xanh, mang giày da đen (kiểu giày lười không dây), áo jean màu xanh tay ngắn.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) làm nghề đạp xích lô đến nhận là anh ruột của nạn nhân và xin làm các thủ tục đưa về an táng. Theo đó, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đi lạc từ 3 ngày nay.

Được biết, sông An Cựu là một chi lưu của hệ thống sông Hương, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, giao thương, văn hóa về phía Nam của Kinh đô xưa. Điểm đầu của sông được tính từ đập Cửa Khâu (nơi sông Hương và sông An Cựu gặp nhau) rồi sông chảy suốt chiều dài gần 30km, đi qua nhiều phường, xã của TP Huế.

