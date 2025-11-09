HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH |

Một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, trên người không có giấy tờ tùy thân, lực lượng công an đang tích cực xác minh.

Ngày 9-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân tử vong, trôi dạt vào bờ biển Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bãi biển thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, gần khu vực phát hiện thi thể nam giới

Theo đó, khoảng 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển tại khu vực lô số 8 đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn) và trình báo Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40 – 60 tuổi, khi phát hiện không mặc áo, mặc quần lửng màu xanh, tay đeo đồng hồ điện tử màu đen. Trên người nạn nhân không có tài sản hay giấy tờ tùy thân.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin liên quan vụ việc từ người dân, qua Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng (điện thoại 0236.3955995) hoặc điều tra viên Hồ Kỳ Lạc (điện thoại 0866.426449) để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bão Phượng Hoàng sắp đạt cấp siêu bão, Việt Nam có thể ảnh hưởng thế nào?
Tags

thi thể nam giới

công an TP Đà Nẵng

phường Ngũ Hành Sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại