Bão Phượng Hoàng sắp đạt cấp siêu bão, Việt Nam có thể ảnh hưởng thế nào?

Theo bản tin 10h ngày 9/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin, tên quốc tế là FUNG-WONG (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng).

Cụ thể, hồi 7h cùng ngày, tâm bão ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 124,9 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Trong ngày và đêm 9/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16 (cấp siêu bão). Sóng biển cao 6–10 m, biển động dữ dội. Tại phía Đông khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 6–8 m, hướng gió chủ yếu Bắc đến Tây Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Phượng Hoàng đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao 29-30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp… nên gió bão có thể sẽ mạnh lên thành siêu bão trong hôm nay.

Khi đi vào gần vùng biển phía đông nam đảo Luzon, gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên gió bão có khả năng suy yếu đi. Từ đêm nay (9/11), khu vực phía Đông Bắc Biển Đông bắt đầu có mưa bão, mưa rào và dông mạnh, kèm khả năng lốc xoáy và gió giật cực mạnh.

Bão Fung-Wong khả năng đạt cấp 16 (cấp siêu bão) trong vài giờ tới - Ảnh: NCHMF

Bão Phượng Hoàng ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Dự báo ngày và đêm 10/11, khi bão FUNG-WONG tiến sâu hơn vào Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển có thể cao tới 10 m, biển động dữ dội.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Theo các chuyên gia, khi vào Biển Đông, bão Fung-Wong bị tác động bởi một số yếu tố dẫn đến quỹ đạo đổi hướng liên tục và ra khỏi Biển Đông. Như vậy, dự báo, bão Fung-Wong ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi biển Đông.

"Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - báo Người lao động dẫn lời ông Hưởng cho biết.