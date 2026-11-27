Không phải cá thể gấu trúc lớn nào khi qua đời cũng được an táng giống nhau. Từ chôn cất, hỏa táng, nghiên cứu đến chế tác tiêu bản trưng bày, mọi cách xử lý thi thể đều dựa trên tình trạng sinh thời và đóng góp của chúng.

Với nhiều người yêu mến loài quốc bảo này của Trung Quốc, câu hỏi về việc thi thể gấu trúc lớn trong các vườn thú sẽ được xử lý ra sao sau khi chúng qua đời luôn gợi ra không ít tò mò lẫn trăn trở.

Khi nghe tới việc chia tách thi thể hay chế tác tiêu bản, phần lớn công chúng ban đầu thường cảm thấy xót xa và khó chấp nhận. Tuy nhiên, dựa trên tổng hợp toàn bộ các trường hợp được thông báo chính thức trong những năm gần đây, giới chuyên môn hiện áp dụng ba nhóm phương thức xử lý chủ đạo.

Các lựa chọn này không phân định tuyệt đối đúng sai hay tốt xấu, mà hoàn toàn căn cứ vào hoàn cảnh sinh thời cũng như đóng góp cụ thể của từng cá thể để đưa ra phương án phù hợp nhất.

Ba hướng xử lý phổ biến và ý nghĩa thực sự của việc chế tác tiêu bản

Trong thực tế, phương án chôn cất thường được áp dụng với những trường hợp gặp tai nạn hoặc gắn bó với môi trường tự nhiên. Đơn cử như gấu trúc lớn Mao Mao từng không may bị tường rào khu nuôi nhốt đổ sập đè trúng trong trận động đất Vấn Xuyên và sau đó được chôn cất trực tiếp tại chỗ.

Một trường hợp khác là gấu trúc lớn Tường Tường khi tham gia dự án hoang dã hóa thả về tự nhiên đã gặp nạn ngoài hoang dã; bộ lông da của nó được đưa về lưu giữ tại Trung tâm nghiên cứu Ngọa Long, trong khi phần hài cốt được an táng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long.

Ở một hướng tiếp cận khác, chế tác tiêu bản là hình thức tưởng niệm rất phổ biến dành cho những cá thể gấu trúc có công lao to lớn. Điển hình là Lương Lương - cá thể gấu trúc lớn đực đầu tiên có thể giao phối tự nhiên trong môi trường nuôi nhốt nhân tạo.

Sau gần 14 năm sống dưới sự chăm sóc của các nhân viên và qua đời tự nhiên vào năm 2000, Lương Lương đã được chế tác thành tiêu bản và trưng bày tại bảo tàng cho đến ngày nay. Cá thể này đã đóng góp không thể thay thế vào quá trình nhân rộng quần thể gấu trúc lớn nuôi nhốt; nếu không có nó, quy mô đàn gấu trúc nuôi nhốt ngày nay sẽ không thể phát triển lớn mạnh như hiện tại.

Nhiều người vẫn mang tâm lý e ngại khi nhắc tới tiêu bản, song giới chuyên môn khẳng định đây không phải hành vi tàn nhẫn. Kỹ thuật này cho phép phục dựng tối đa đặc điểm ngoại hình của sinh vật đồng thời lưu giữ trọn vẹn các mẫu mô, mang lại giá trị ứng dụng rất cao cho cả công tác trưng bày sinh thái lẫn nghiên cứu khoa học.

Lý do tách rời thi thể và nguyên tắc bắt buộc khi có dịch bệnh

Bên cạnh việc chọn một phương thức duy nhất, không ít trường hợp khiến dư luận thắc mắc vì thi thể gấu trúc được tách rời để xử lý theo nhiều hướng khác nhau.

Chẳng hạn, gấu trúc lớn An An - người bạn gắn bó với người dân Hồng Kông suốt 23 năm - đã qua đời vào năm 2022 ở tuổi 36, tương đương độ tuổi 105 ở con người. Sau khi mất, bộ lông da và khung xương của An An được chuyển tới Đại học Thành phố Hồng Kông để phục vụ nghiên cứu khoa học, một phần thi thể được chôn dưới gốc cây bạch quả trong khuôn viên và phần còn lại được tiến hành hỏa táng.

Đằng sau mỗi quyết định xử lý đều là những cân nhắc chuyên môn nghiêm ngặt. Đặc biệt, nếu một cá thể gấu trúc lớn qua đời vì bệnh truyền nhiễm, thi thể của nó bắt buộc phải được ưu tiên hỏa táng toàn bộ. Mục tiêu cốt lõi của quy trình này là cắt đứt hoàn toàn con đường lây lan của vi khuẩn gây bệnh, ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh tồn lưu trong thi thể phát tán và lây nhiễm sang các loài động vật khác đang sinh sống trong cùng khuôn viên.

Trong khi đó, với những cá thể ra đi vì tuổi già, công chúng cũng được khuyến cáo giữ cái nhìn khách quan. Trường hợp gấu trúc Thành Công - mẹ của cá thể Hoa Hoa nổi tiếng - qua đời vào tháng 9/2024 khi đã 23 tuổi (tương đương 70 đến 80 tuổi ở con người, thuộc diện sống thọ) là một minh chứng.

Thành Công ra đi thanh thản, không chịu cảnh bệnh tật giày vò kéo dài mà thuộc diện thọ chung chính tẩm tự nhiên. Do đó, mọi sự suy đoán tùy tiện về nguyên nhân cái chết đều không cần thiết, bởi không ai mong muốn gấu trúc lớn được bình an, khỏe mạnh hơn chính những nhân viên chăm sóc gắn bó với chúng từng ngày.

Hậu sự của những cá thể gấu trúc lớn quen thuộc với công chúng

Cách tiếp cận linh hoạt dựa trên tình trạng thực tế cũng thể hiện rõ qua hậu sự của nhiều cá thể gấu trúc lớn nổi tiếng gần đây. Tháng 11/2022, gấu trúc Đoàn Đoàn qua đời sau nửa năm xuất hiện các dấu hiệu phát bệnh rõ rệt: đến tháng 8 nó bắt đầu lên cơn động kinh và sang tháng 10 thì hai chi sau yếu dần.

Không muốn cá thể này tiếp tục gánh chịu đau đớn, đơn vị chăm sóc đã lựa chọn để Đoàn Đoàn ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sau đó, thi thể của nó được đưa đi giải phẫu bệnh lý, đồng thời chế tác thành tiêu bản trưng bày công khai để tiếp tục gặp gỡ những người yêu quý mình theo một cách thức khác.

Còn đối với gấu trúc lớn Lạc Lạc, kể từ sau khi trở về Trung Quốc vào tháng 4/2023, công tác điều tra nguyên nhân tử vong liên quan vẫn đang được tiếp tục triển khai và đến nay chưa có thông báo công khai nào về phương án xử lý thi thể tiếp theo.

Nhìn vào toàn bộ các trường hợp đã được công bố, có thể thấy không hề tồn tại một đáp án tiêu chuẩn duy nhất cho hậu sự của gấu trúc lớn, mà mọi quyết định đều bám sát hoàn cảnh thực tế sinh thời của từng cá thể.

Nếu một ngày nào đó bắt gặp tiêu bản của loài quốc bảo này trong bảo tàng, người xem cũng không cần quá đau lòng, bởi đó chính là cách chúng tiếp tục hiện diện trong tầm mắt công chúng và nối dài giá trị đóng góp của mình theo một hình thức đặc biệt khác.