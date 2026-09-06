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Thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trong nhà thuê: Nạn nhân để lại lời nhắn trên tường

Hương Trà (T/H)
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Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, Công an TPHCM đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như đã đưa tin thì vào chiều tối 4/9, người dân sống trong hẻm 154 đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) bất ngờ phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ một căn nhà. Nghi có chuyện bất thường, người dân đến kiểm tra và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng có mặt, kiểm tra căn nhà một trệt, một lầu. Tại phòng ngủ trên lầu, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong. Thi thể các nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn thông tin từ người dân địa phương, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm và thuê căn nhà trên để sinh sống khoảng một năm nay. Nhiều ngày này, hàng xóm không thấy họ ra khỏi nhà.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

2 nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T.L. (37 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) và anh N.C.T. (31 tuổi, trú tại TP.HCM).

Hôm nay (6/9), Dân Trí thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, Công an TPHCM đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Bên cạnh đó, trong phòng ngủ có dấu hiệu đốt than. Trên tường, các nạn nhân để lại thông tin cá nhân, số điện thoại người thân và lời nhắn nhờ báo tin cho gia đình. Cơ quan chức năng nhận định các nạn nhân tử vong khoảng 3 ngày trước.

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