Thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông: Tiết lộ về nghi phạm vừa bị bắt

Chi Chi (Tổng hợp) |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Ngày 24 /11/2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân Trí rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc trên. Được biết, nghi phạm là bạn trai nạn nhân song thông tin chi tiết về danh tính và diễn biến vụ án hiện chưa được công bố.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị N.T.Y.N. (19 tuổi, quê Nghệ An) đã mất tích nhiều ngày, sau đó thi thể được tìm thấy tại Hưng Yên. 

Thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông: Tiết lộ về nghi phạm vừa bị bắt- Ảnh 1.

Nạn nhân mới chỉ 19 tuổi. Ảnh: Dân Việt

Theo báo Pháp luật TP.HCM, gia đình cho biết chiều tối ngày 3 /11, chị N. rời nhà đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau, Nhi có liên lạc với gia đình, báo đang ở Hà Nội và dự định chiều ngày 4 /11 sẽ bắt xe khách về quê. Tuy nhiên sau đó gia đình không còn liên lạc được với em. 

Tới ngày 11 /11, gia đình nhận được thông tin một thi thể nữ trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Thi thể đang phân hủy mạnh, bị trói bằng dây băng dính, bỏ trong bao nilon. Trên người nạn nhân có hình xăm dãy số “19-12-2006”.

Thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông: Tiết lộ về nghi phạm vừa bị bắt- Ảnh 2.

Thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông: Tiết lộ về nghi phạm vừa bị bắt- Ảnh 3.

Trên thi thể cô gái﻿ có hình xăm và số 19-12-2006. Ảnh: PLO

Thông qua đặc điểm hình xăm, mái tóc và các vết xăm khác, gia đình xác định thi thể phát hiện tại Hưng Yên chính là N. “Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp”, đại diện gia đình xót xa chia sẻ với báo Dân Việt. 

Cũng theo nguồn trên, N.  từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó do cửa hàng đóng cửa nên chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh (cũ) làm việc. Khoảng 2 tháng sau vì bà ốm nên N nghỉ việc chăm sóc bà rồi về nhà. 

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo
báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

vụ án

báo mới

Phụ nữ

vụ án giết người

thi thể bị trói

thi thể trôi sông

giết người

thi thể thả trôi sông

thi thể trong bao nilon

Thi thể cô gái 19 tuổi

