Thi thể bé gái 12 tuổi trong vali giữa đường phố Paris: Bị cưỡng hiếp rồi sát hại dã man, kẻ sát nhân kéo cả thi thể đi bar

Nghi phạm chính, Dahbia Benkired, một phụ nữ nhập cư bất hợp pháp 27 tuổi đến từ Algeria, bị cáo buộc đã cưỡng hiếp, tra tấn và sát hại dã man bé gái này.

Tình tiết gây sốc

Theo báo cáo của truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2022. Khoảng 3 giờ chiều, Benkired đã dụ dỗ Lola Daviet, một nữ sinh 12 tuổi, khi cô bé đang trên đường đi học về, đưa vào một căn hộ.

Bản khám nghiệm tử thi cho thấy những chi tiết rùng rợn: nạn nhân được xác định tử vong do ngạt thở nhưng trước đó đã bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, trên thi thể bé gái còn có nhiều vết thương do dao cắt. Nghi phạm sau đó dùng băng keo dán kín mặt Lola, dẫn đến cái chết do ngạt thở.

Nghi phạm trong vụ việc

Lola Daviet

Clip chiếc vali chứa thi thể nạn nhân trong quán bar

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là hành vi vô cảm của Benkired sau khi gây án. Camera giám sát ghi lại cảnh cô ta nhét thi thể bé gái vào một chiếc vali nhựa rồi kéo chiếc vali đi lang thang trên đường phố Paris vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. Thậm chí, Benkired còn dừng chân tại một quán bar trên phố Manin.

Đoạn video giám sát tại quán bar cho thấy nghi phạm mang theo hai vali và một túi du lịch lớn, thản nhiên nói chuyện với một người đàn ông. Cô ta thậm chí còn chỉ vào chiếc vali chứa xác và hơi mở ra cho người kia xem thứ bên trong. Người đàn ông này sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng bật dậy.

Cuối cùng, Benkired vứt bỏ chiếc vali chứa xác bên vệ đường. Đến 11 giờ đêm, một người vô gia cư đã phát hiện thi thể bé gái và lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát tìm thấy, hai cánh tay của Lola bị trói chặt, mặt bị dán kín bằng băng keo, có một vết thương sâu ở cằm, cổ bị đứt lìa và lưng có nhiều vết dao đâm.

Động cơ trả thù cá nhân

Cơ quan công tố cho biết, động cơ gây án của nghi phạm chỉ vì bất mãn với mẹ của Lola Daviet - người làm quản lý tòa nhà căn hộ - đã từ chối cung cấp thẻ khóa cửa ra vào tòa nhà cho cô ta.

Dahbia Benkired đến Pháp vào năm 2013 khi mới 14 tuổi, nhưng sau khi visa sinh viên hết hạn, cô ta đã nhận được lệnh trục xuất. Hai tháng trước khi vụ án xảy ra vào tháng 8 năm 2022, cô ta đã không rời khỏi Pháp trong thời hạn 30 ngày, trở thành người cư trú bất hợp pháp.

Lola Daviet trước thời điểm bị sát hại

Tại tòa, Benkired khai nhận tinh thần cô không ổn định kể từ khi cha mẹ qua đời lần lượt vào năm 2019 và 2020. Cô ta hút tới 20 điếu cần sa mỗi ngày. Khi khám xét nơi ở, cảnh sát tìm thấy kéo dính máu, dao mở hàu và các vật sắc nhọn khác, đồng thời phát hiện cô ta đã tìm kiếm nội dung liên quan đến phù thủy trên mạng trước khi gây án.

Vụ án này đã gây ra sự phẫn nộ sâu sắc trong xã hội Pháp, đồng thời làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về chính sách nhập cư và an toàn công cộng tại nước này.

Nguồn: ETtoday, Daily Mail