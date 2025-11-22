Thí sinh Tiếng hát Hà Nội 2025 xem hát xẩm trên chuyến tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô"

Hôm qua ( 21/11), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chuyến trải nghiệm không gian văn hóa di động trên đoàn tàu du lịch văn hoá "Hà Nội 5 Cửa Ô – The Hanoi Train" dành cho các thí sinh đã vượt qua vòng bán kết các phong cách Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. Đây là hoạt động đồng hành nổi bật trong chuỗi sự kiện trước thềm Vòng chung kết xếp hạng, dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9/12.

Chuyến tàu khởi hành từ ga Hà Nội, đi qua Long Biên, Gia Lâm và Yên Viên, trở thành không gian giao lưu cởi mở giữa thí sinh và báo chí. Tại mỗi chặng, thí sinh được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, chèo, xẩm… được tái hiện qua bốn lớp giá trị văn hoá – kiến trúc – âm nhạc – ẩm thực ngay trên tàu hoả. Các thí sinh đã bày tỏ sự thích thú khi nghe hát xẩm và đã cùng các các nghệ sĩ hát giao lưu tạo nên không khí vui vẻ.

Các nghệ sĩ hát xẩm trên tàu.

Các thí sinh hát giao lưu.

Không gian trải nghiệm giúp lan tỏa hình ảnh một Hà Nội thân thiện, giàu truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thí sinh trên hành trình trở thành người của công chúng với trách nhiệm gìn giữ và quảng bá di sản.

Từ ga Từ Sơn (Bắc Ninh), đoàn di chuyển đến Đền Đô – quần thể di tích thờ Lý Công Uẩn và tám vị vua triều Lý, nơi khởi nguồn sự kiện dời đô lập nên Thăng Long. Tại đây, thí sinh tìm hiểu cuốn thư gốm "Chiếu dời đô", trải nghiệm làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê, thưởng thức làn điệu quan họ… Những hoạt động này không chỉ mở rộng hiểu biết văn hóa mà còn bồi đắp cảm hứng sáng tạo, giúp thí sinh có thêm chất liệu nghệ thuật cho các đêm thi sắp tới.

Thí sinh nước ngoài giao lưu cùng các liền anh, liền chị.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, Tiếng hát Hà Nội 2025 cũng đánh dấu mùa giải nhiều đổi mới. Lần đầu tiên, cuộc thi mở rộng đối tượng với thí sinh quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Thủ đô. Nhiều thí sinh đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Mông Cổ góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa và phong cách biểu diễn. Cuộc thi cũng thu hút thí sinh từ miền Trung và miền Nam, đưa quy mô từ cấp khu vực lên tầm vóc quốc gia.

Năm nay, gần 700 thí sinh đăng ký dự thi; sau vòng sơ khảo, 61 thí sinh được chọn vào bán kết. Đến thời điểm hiện tại, 27 thí sinh đã chính thức góp mặt trong vòng chung kết, và 6 thí sinh còn lại sẽ được công bố dựa trên bình chọn của khán giả vào ngày 23/11. Thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2009, trong khi thí sinh lớn tuổi nhất – mang quốc tịch Nga – sinh năm 1989.

Các thí sinh hào hứng với trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Một thay đổi quan trọng của mùa giải 2025 là việc mở rộng vòng chung kết thành bốn đêm thi thay vì một đêm như trước. Ba đêm thi theo từng phong cách Thính phòng – Dân gian – Nhạc nhẹ sẽ được truyền hình trực tiếp. Tại đêm Chung kết xếp hạng ở Nhà hát Hồ Gươm, mỗi thí sinh trình bày hai ca khúc: một bài theo phong cách tự chọn và một bài về Hà Nội. Kết quả đêm thi là căn cứ duy nhất để xếp hạng và trao giải.

Mùa giải năm nay cũng bổ sung phần giao lưu trực tiếp giữa thí sinh và Ban giám khảo, giúp khán giả hiểu rõ hơn tư duy âm nhạc và cá tính nghệ sĩ. Hội đồng giám khảo gồm 36 thành viên – tăng gấp đôi so với trước, luân phiên theo từng vòng để đảm bảo tính chuyên sâu và minh bạch.