Thí sinh người Hà Nội Dương Phương Thảo đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026

Ngoài ngôi vị Miss Galaxy Vietnam 2026, Dương Phương Thảo còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Hình thể.

Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5 Mộc Châu, Sơn La, đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) chính thức diễn ra trong không khí sôi động và giàu cảm xúc. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026, đồng thời khép lại chuỗi hoạt động của tuần lễ văn hóa - du lịch năm nay.

Màn trình diễn của các thí sinh tại đêm chung kết.

Đêm chung kết diễn ra trong điều kiện Mộc Châu có mưa khá lớn. Tuy nhiên, thời tiết không thể làm giảm sức nóng của chương trình khi đông đảo người dân và du khách vẫn đội mưa nán lại theo dõi đến phút cuối. Màn mưa dày vô tình cũng trở thành một điểm nhấn đặc biệt, khiến những phần trình diễn của Top 30 thí sinh trở nên giàu cảm xúc và đáng nhớ hơn, đồng thời làm nổi bật tinh thần nỗ lực, bản lĩnh của các thí sinh trên sân khấu.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, nhấn mạnh rằng bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp bao dung, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, cuộc thi còn hướng tới việc tôn vinh một thế hệ phụ nữ mới - những người vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ, tinh thần dấn thân và sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Trong đêm chung kết, Top 30 thí sinh lần lượt tranh tài qua các phần trình diễn áo dài của NTK Cao Thu Vân, trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Ở mỗi phần thi, các thí sinh thể hiện sự tự tin, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu. Đây là thành quả của quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân trong ngôi nhà chung suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Hoa hậu Dương Phương Thảo.

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, Ban Tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 và cuối cùng là Top 5 xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử - phần thi được mong chờ nhất của đêm chung kết.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Dương Phương Thảo đến từ Hà Nội đăng quang ngôi vị Miss Galaxy Vietnam 2026. Cô đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp Hình thể. Dương Phương Thảo sinh năm 2006, hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tân hoa hậu được trao chiếc vương miện mang tên "Ngân hà Uyển mỹ", có thiết kế lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ hiện đại, tạo nên tổng thể hài hòa, rực rỡ như dải ngân hà.

Top 5 cao nhất cuộc thi.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm đến từ Cần Thơ. Bên cạnh ngôi vị Á hậu 1, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng Nghệ thuật. Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi đến từ Đồng Tháp. Cô đồng thời được trao giải thưởng phụ Người đẹp Nhân ái. Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ Nghệ An. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp Du lịch. Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ. Cô đồng thời nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

Điểm đặc biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 là dấu ấn công nghệ được lồng ghép xuyên suốt đêm chung kết, tạo nên những khác biệt so với nhiều cuộc thi nhan sắc khác đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa nhan sắc và công nghệ.

Nếu như ở các vòng thi truyền hình thực tế, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm và thể hiện sự am hiểu công nghệ thông qua việc lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đặc sản Mộc Châu trên môi trường số, thì trong đêm chung kết, yếu tố công nghệ tiếp tục được nâng tầm với nhiều điểm nhấn.

Khán giả thích thú với màn đồng diễn của Top 30 thí sinh cùng robot hình người, sự xuất hiện của MC robot Mornine đồng hành với MC Danh Tùng, cũng như thiết kế sân khấu được xây dựng theo ngôn ngữ thị giác hiện đại, với nhiều họa tiết và màu sắc đậm chất công nghệ.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 bên top 5.

Đặc biệt, phần thi ứng xử của Top 5 trở thành điểm nhấn khi các câu hỏi đều xoay quanh chủ đề công nghệ và vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Top 5 thí sinh lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh thể hiện những góc nhìn về mối quan hệ giữa công nghệ và thế hệ trẻ.

Tân hoa hậu Dương Phương Thảo nhận được câu hỏi về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc, từ đó đặt ra vấn đề cần sử dụng AI như thế nào để không trở nên phụ thuộc. Trong câu trả lời, cô chia sẻ bản thân vẫn sử dụng AI như một người trợ lý để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, cô khẳng định người tạo nên giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là chính con người.

Gây ấn tượng ở màn ứng xử là Á hậu 3 Nguyễn Thị Thanh Thảo khi trả lời bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Cô nhận được câu hỏi: "Khi công nghệ phát triển nhanh có thể khiến một số ngành nghề thay đổi hoặc biến mất, người trẻ cần chuẩn bị những kỹ năng gì cho tương lai?"

Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ: "Đứng trước làn sóng công nghệ em tin rằng công nghệ có thể thay thế một số ngành nghề, nhưng không thể thay đổi giá trị cốt lõi của con người. Là một sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, em rất may mắn khi được tham dự các buổi hội thảo công nghệ số và em rất tâm đắc với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt của quốc gia.

Đây không chỉ là kim chỉ nam mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ phải chủ động làm chủ công nghệ và đặc biệt là AI một cách có trách nhiệm và nhân văn".

Bên cạnh các danh hiệu hoa hậu, á hậu, cuộc thi trao các giải thưởng phụ: Người đẹp trí tuệ số: Đinh Minh Anh Người đẹp truyền cảm hứng: Phạm Thị Thu Ngọc Người đẹp công nghệ: Nguyễn Thị Phương Như Người đẹp tài năng nghệ thuật: Dương Ngọc Trâm Người đẹp AI avatar: Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên Người đẹp hình thể: Dương Phương Thảo Người đẹp du lịch: Nguyễn Thị Thanh Thảo Người đẹp nhân ái: Trần Thị Bảo Nhi Người đẹp ấn tượng: Lê Nguyễn Trà My Người đẹp có gương mặt đẹp: Triệu Thúy Hằng Người đẹp áo dài: Đàm Tố Uyên Người đẹp Sơn La: Đặng Thị Vui Người đẹp được yêu thích nhất: Nguyễn Mai San Trang



