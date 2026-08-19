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Thí sinh Chuyên Tuyên Quang 'trượt' tốp điểm xuất sắc xét tuyển đại học

Nghiêm Huê
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Trong số 326 thí sinh thi lần 2 của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, không có thí sinh đạt 27/30 điểm ở các tổ hợp truyền thống xét tuyển đại học năm nay.

Hôm nay, 19/8, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi lần 2 kì thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

- Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Xét ở các tổ hợp truyền thống như D01 (Toán, Văn, Anh), A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử) cho thấy, tổng điểm của các thí sinh lần 1 và lần 2 có một khoảng cách đáng kể.

Ở lần thi 1, số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên (tính theo góc độ mỗi thí sinh chỉ xét 1 tổ hợp có điểm cao nhất theo đúng quy định xét tuyển đại học của Bộ GD&ĐT), có 306/328 thí sinh. Trong đó, tổ hợp A00 có 62 thí sinh; A01 có 61 thí sinh; C03 có 110 thí sinh; D01 có 41 thí sinh; B00 có 32 thí sinh.

Nhưng ở lần 2, con số này đã tụt dốc không phanh. Tổ hợp A00 chỉ còn 15 thí sinh, B00 còn 1 thí sinh; A01 còn 1 thí sinh; D01 còn 3 thí sinh; đặc biệt C03 “trắng” thí sinh. Tổng số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên ở lần thi thứ 2 chỉ còn 20/326 thí sinh, bằng 6% so với lần thi thứ nhất.

- Ảnh 2.

Điểm trung bình 10 môn thi của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang qua 2 lần thi tốt nghiệp THPT 2026. Đồ họa: N.H

Ở mức điểm xuất sắc, lần thi thứ nhất toàn trường có tới 161 thí sinh (chiếm 49,1% tổng số học sinh) đạt từ 27,0 điểm trở lên ở ít nhất một tổ hợp. Xét riêng từng tổ hợp, tổ hợp A00 có 49 thí sinh; tổ hợp B00 có 25 thí sinh; tổ hợp C03 có 57 thí sinh, tổ hợp D01 có 22 thí sinh và A01 có 21 thí sinh. Trong đó có 1 thí sinh thủ khoa ở tổ hợp B00 với 29,5/30 điểm.

- Ảnh 3.

Số thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đạt từ 24/30 điểm trở lên trong 2 lần thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồ họa: N.H

Ở lần thi thứ 2, toàn trường không có thí sinh nào đạt mốc 27/30 điểm trở lên. Thủ khoa cao nhất là 26,75 điểm ở tổ hợp A00.

Thủ khoa tổ hợp D01 đạt cao nhất 25,75 điểm. Các tổ hợp còn lại như C03, A01, B00 điểm cao nhất chỉ chạm mốc 24,00 điểm.

Như vậy, 100% thí sinh dự thi lần 2 của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã "trượt" khỏi mốc điểm xét tuyển đại học xuất sắc để xét tuyển vào các ngành học tốp đầu trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tags

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

thi tốt nghiệp thpt

THPT Chuyên Tuyên Quang

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