Thí sinh chuyên Tuyên Quang bắt đầu thi lại, đề Văn thế nào?

Sáng 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi ngữ văn, môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026.

Theo kế hoạch, giám thị sẽ phát đề lúc 7h30 và 7h35 bắt đầu tính giờ làm bài. Thời gian làm bài 120 phút.

Theo kế hoạch tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, môn ngữ văn có 326 thí sinh. Toàn bộ thí sinh sẽ được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như ở kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6.

Trước đó, chiều 13/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết có 323/328 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi lại. Có 5 thí sinh, chiếm 1,52%, không đến làm thủ tục trong chiều 13/8. Trong số này, 2 thí sinh tự do hiện đang là sinh viên đại học.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tổ chức ngày 11 và 12/6, hai thí sinh này dự thi với mục đích sử dụng kết quả để xét tuyển đại học. Do đó, các em không có nhu cầu tham dự kỳ thi lại ngày 14 và 15/8.

Ba thí sinh còn lại không đến làm thủ tục trong chiều 13/8 do bận việc cá nhân. Theo Hội đồng thi, các thí sinh này sẽ đến sớm vào sáng 14/8 để hoàn tất thủ tục và tham dự kỳ thi.

Liên quan đến việc gian lận thi, trước đó Bộ GD&ĐT đã huỷ kết quả thi Tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Bộ cũng quyết định tổ chức Cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang thi lại ngày 14 - 15/8.

Kỳ thi được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Hội đồng thi, điểm thi bố trí 15 phòng thi và cử 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các khâu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó.

Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, trong đó không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi.

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