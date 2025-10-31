HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này

Hải Đăn |

Vợ Văn Hậu hé lộ cuộc sống đời thường.

Khác hẳn hình ảnh chỉn chu, sang trọng khi xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện, Doãn Hải My ở nhà lại vô cùng giản dị và gần gũi. Loạt khoảnh khắc mới được chia sẻ cho thấy “bà xã Văn Hậu” có một cuộc sống nhẹ nhàng, ấm áp trong căn biệt thự mới của hai vợ chồng.

Vẫn giữ nét thanh lịch vốn có, Hải My diện bộ đồ ngủ hồng phấn nữ tính, đeo kính cận và làm việc trên chiếc laptop tại bàn ăn. Sau đó, cô ra sân tưới khu vườn nhỏ xanh mướt. Cảnh tượng bà mẹ trẻ đi chân trần trên sàn gỗ, nhẹ nhàng chăm sóc từng luống rau khiến nhiều người thích thú vì quá đỗi bình yên.

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 1.

Doãn Hải My vừa chăm con vẫn chu toàn việc nhà

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 2.

Khoảnh khắc vợ Văn Hậu thư thái cắm hoa

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 3.

Khu vườn nhỏ nhà Văn Hậu

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 4.

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 5.

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 6.

Không chỉ khéo léo vun vén tổ ấm, Doãn Hải My còn có gu thẩm mỹ tinh tế khi tự tay cắm hoa, trang trí gian bếp. Không gian biệt thự sang trọng nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng với gam màu sáng, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên tràn ngập.

Được biết, căn biệt thự của vợ chồng Văn Hậu – Hải My nằm ở Hà Nội, được hoàn thiện mới đây. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại có phòng làm việc riêng, sân vườn và khu vực vui chơi cho bé. Đây là tổ ấm mà Văn Hậu từng chia sẻ “là nơi để gia đình nhỏ được bình yên sau những ngày thi đấu căng thẳng”.

Thì ra Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ở nhà là thế này- Ảnh 8.

Tổ ấm mới của vợ chồng Văn Hậu

