Thị phần bán xe điện Việt Nam đạt hơn 40%, vượt châu Âu

Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E so sánh tỷ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý chính là Việt Nam.

Cụ thể: Tỉ lệ xe điện trong tổng doanh số bán ô tô của Việt Nam, từ mức gần như bằng 0 vào năm 2021, chỉ sau vài năm, thị phần xe điện Việt Nam đã bùng nổ, đạt hơn 40% – tốc độ nhanh nhất trong số các quốc gia, vượt Trung Quốc (khoảng 30%) và châu Âu (khoảng 15%).

Doanh số bán xe điện tại Việt Nam đang trong đà tăng bứt tốc, vượt cả Trung Quốc.

Tại khu vực Đông Nam Á, doanh số bán xe điện tại Việt Nam vượt cả Thái Lan, Indonesia – thị trường xe máy lớn nhất khu vực.

Còn theo dữ liệu của Motorcycles Data, trong 6 tháng đầu năm 2025, chỉ riêng VinFast đã bàn giao 67.569 xe ô tô điện các loại đến tay khách hàng, cũng như các đại lý, tăng gần 46.000 xe so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 30% thị phần. Bên cạnh đó, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18% trong giai đoạn dự báo (2025-2030).

Chiến lược hạ tầng “phủ sóng”

Đóng vai trò đầu tàu, VinFast công bố kế hoạch triển khai 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc, quy mô vượt xa số lượng trạm xăng hiện tại. Ngay trong tháng 10/2025, hãng sẽ vận hành 1.000 trạm đầu tiên, sau đó mở rộng lên 50.000 trạm cuối năm và hoàn tất 150.000 trạm trong vòng 3 năm.

Hệ thống đổi pin này được thiết kế như “lưới an toàn” cho khách hàng, đảm bảo xe điện có thể vận hành tiện lợi không kém xe xăng. Các mẫu xe mới được trang bị khoang chứa hai ngăn pin dung lượng 1,5 kWh/pin, người dùng chỉ mất vài phút để đổi pin tại bất kỳ trạm công cộng nào.

Chi phí cũng rất cạnh tranh: Thuê bao pin 200.000 đồng/pin/tháng, mỗi lần đổi chỉ 9.000 đồng, đã bao gồm sạc. VinFast còn ra mắt dòng Evo Max – phiên bản đổi pin đầu tiên với giá 20 triệu đồng, và sẽ tiếp tục mở rộng sang Feliz Max, Verox Max, Drift Max.

Song song với đó là các gói hỗ trợ tài chính trong Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt: Giảm giá xe, hỗ trợ lãi suất vay (3–4%/năm), cho phép vay trả góp đến 90% giá trị xe, miễn lệ phí trước bạ đến hết 2025 và miễn phí sạc toàn bộ hệ thống V-Green đến giữa 2027.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thành viên có ít nhất một dòng sản phẩm xe điện; đến năm 2030, xe điện chiếm khoảng 40% tổng sản lượng, giảm 50% phát thải CO₂ so với năm 2020 và hướng tới 100% sản phẩm thân thiện môi trường vào 2035.