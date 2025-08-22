Thí nghiệm kỳ quái với MiG-29

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao với hình ảnh được cho là thử nghiệm tích hợp drone đánh chặn UAV lên tiêm kích MiG-29 Fulcrum của Nga. Nhưng thay vì một giải pháp công nghệ cao, cảnh tượng lại gây sốc, chiếc quadcopter được buộc chặt vào vỏ cảm biến cảnh báo radar dưới cánh máy bay bằng… dây rút nhựa.

Cách gắn tạm bợ này không chỉ khiến ý tưởng trở nên lố bịch, mà còn đặt ra hàng loạt câu hỏi về độ an toàn, tính khả thi và mục tiêu thực sự của thử nghiệm. Theo các nhà quan sát, ngay cả khi có thể cất cánh, việc một tiêm kích tốc độ siêu âm mang theo drone bốn cánh quạt mỏng manh là điều bất khả thi, chưa nói tới việc triển khai nó trong không chiến.

Máy bay không người lái Archangel được gắn vào cảm biến cảnh báo radar dưới cánh của MiG-29SMT, bằng một cặp dây buộc. Ảnh X

Thí nghiệm do nhóm tình nguyện Project Archangel thực hiện - tổ chức từng nhiều lần công bố các mẫu UAV FPV do mình phát triển. FPV đã trở thành “vũ khí thương hiệu” trong xung đột Nga - Ukraine, với khả năng tấn công trực tiếp mục tiêu mặt đất theo điều khiển của con người.

Archangel tuyên bố chiếc drone gắn lên MiG-29 là “interceptor drone” có nhiệm vụ săn UAV đối phương, tốc độ tối đa có thể đạt 350 km/h và tầm hoạt động 50 km. Nhưng theo các chuyên gia, đó là những tuyên bố chưa được kiểm chứng, trong khi việc tích hợp lên máy bay chiến đấu là phi thực tế hoàn toàn.

Khi công nghệ biến thành trò quảng cáo

MiG-29SMT vốn là phiên bản nâng cấp từ các khung thân chưa hoàn thiện, được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng 14 chiếc năm 2014 và bàn giao cho căn cứ huấn luyện tại Privolzhsky gần Astrakhan. Loại máy bay này chưa từng tham chiến ở Ukraine. Do đó, video gắn drone vào MiG-29 nhiều khả năng chỉ mang tính trình diễn, nhằm quảng bá hình ảnh cho nhóm Archangel hơn là một chương trình nghiên cứu nghiêm túc.

Thậm chí, cách thức lắp đặt còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Việc gắn UAV vào cảm biến cảnh báo radar có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống phòng vệ điện tử của chính máy bay. Trong điều kiện bay tốc độ cao, drone nhiều khả năng bị xé toạc, gây nguy hiểm cho cả tiêm kích. Nhiều chuyên gia mỉa mai rằng đây giống một màn “PR hài hước” hơn là nỗ lực quân sự nghiêm túc, bởi không có bằng chứng nào cho thấy MiG-29 có thể phóng thả drone hay duy trì liên kết điều khiển ở khoảng cách xa.

Buồng lái 'kính' của MiG-29SMT, được trang bị hai màn hình MFI-68. Ảnh X

Archangel tuyên bố đã “giải quyết vấn đề liên lạc một cách triệt để” bằng cách… đào tạo phi công lái tiêm kích để trực tiếp điều khiển drone. Phát ngôn này bị giới phân tích coi là hoang đường, bởi một phi công tiêm kích vốn đã phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ, không thể đồng thời điều khiển UAV bằng tín hiệu hình ảnh theo thời gian thực.

Trên thực tế, phần lớn UAV FPV chỉ hoạt động hiệu quả khi người điều khiển đeo kính thực tế ảo và duy trì liên lạc trực tiếp trong phạm vi giới hạn. Điều đó đồng nghĩa ý tưởng “phi công MiG điều khiển drone để đánh chặn UAV” là bất khả thi cả về kỹ thuật lẫn tác chiến.

Điểm đáng chú ý duy nhất từ sự việc này là nó phản ánh nhu cầu ngày càng cấp bách của Nga trong việc tìm giải pháp đối phó UAV. Ukraine cùng phương Tây đã khai thác tối đa FPV giá rẻ, biến chúng thành vũ khí sát thương đáng sợ trên chiến trường. Trong khi đó, Moskva cũng tìm cách thử nghiệm các biện pháp ngược lại - từ drone đánh chặn, đạn pháo cỡ nhỏ cho đến các hệ thống tác chiến điện tử mạnh hơn.

Một thành viên của nhóm Archangel đứng trước máy bay không người lái gắn trên MiG-29. Ảnh X

Các chương trình nghiêm túc hơn đang hướng tới những loại UAV nhỏ gắn trên máy bay để triển khai trong không chiến hoặc trinh sát. Nhưng so với xu thế đó, việc buộc một chiếc quadcopter vào MiG-29 chỉ cho thấy khoảng cách giữa khát vọng và thực tế công nghệ.

Nga chắc chắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển UAV đánh chặn, nhưng để có một giải pháp thực sự hiệu quả, họ sẽ cần thêm thời gian.