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Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987

Chi Chi
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Hứa Thị Ngân bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố hành vi sai phạm của các cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Chinh

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, các đối tượng đã có hành vi móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm mục đích tạo điều kiện, hỗ trợ, giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp về kết quả thông số môi trường sau phân tích và đề nghị chỉnh sửa thông số lên cao hơn so với kết quả phân tích ban đầu, các đối tượng đã đồng ý và chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện điều chỉnh thông số môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không thực hiện việc thu mẫu hay phân tích lại theo quy định.

Từ đó, làm sai lệch hồ sơ tài liệu, kết quả quan trắc môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngân

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh (sinh năm 1980, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) - Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (sinh năm 1987, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987 - Ảnh 3.

Thi hành lệnh khám xét tại Trung tâm tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987 - Ảnh 4.

Tiến hành khám xét tại Trung tâm tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Hứa Thị Ngân SN 1987 - Ảnh 5.

Tiến hành khám xét nơi ở của bị can Hứa Văn Chinh

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố Trần Thị Kiều Trinh 38 tuổi và 3 người thân
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