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Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán BQL dự án Đặng Thị Lý SN 1981

Chi Chi
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Nguyên kế toán Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) bị bắt về tội tham ô tài sản.

Ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Thị Lý, sinh năm 1981, nguyên Kế toán Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Đặng Thị Lý, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại số nhà 024, đường Lê Ngọc Hân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát; Nguyên Kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định trong thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý:

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Ảnh: CA Lào Cai

Theo Cổng TTĐT CA Lào Cai

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