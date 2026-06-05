HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đông SN 1978

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Ông Nguyễn Văn Đông là Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị.

Sáng ngày 5/6, báo Nhân dẫn dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh vừa hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1978, ngụ tại tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn).

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở cùng nơi làm việc của bị can này. Được biết, ông Đông là Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, đóng trên địa bàn phường Bắc Gianh.

Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đông SN 1978 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đông, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo NLĐ

Theo báo Quảng Trị, việc bắt giữ được thực hiện vào lúc 16 giờ 45 ngày 4/6. Lệnh bắt bị can để tạm giam do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ban hành và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ông Nguyễn Văn Đông được đưa về Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin,vào thời điểm đầu tháng 4/2026, căn cứ trên văn bản yêu cầu từ phía Công an tỉnh nhằm phục vụ hoạt động tố tụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh đã ký ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông trong thời hạn 75 ngày để các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh làm rõ các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hành vi “chạy” chỉ tiêu hợp đồng, cũng như hàng loạt điểm bất thường trong công tác thu - chi tài chính nội bộ diễn ra tại ngôi trường này.

Sau quá trình vào cuộc thu thập chứng cứ và cử lực lượng chuyên trách bóc tách, làm sáng tỏ các nội dung sai phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bắt giữ cựu nhân viên siêu thị mini Trần Đức Huy, 26 tuổi
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Quảng Trị

Hiệu trưởng

bắt tạm giam

khám xét

bắt hiệu trưởng

khám xét nơi làm việc

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhóm người bí ẩn lục lọi dưới cống ngầm trong đêm

01:00
Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại