Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đông SN 1978

Ông Nguyễn Văn Đông là Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị.

Sáng ngày 5/6, báo Nhân dẫn dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh vừa hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1978, ngụ tại tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn).

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở cùng nơi làm việc của bị can này. Được biết, ông Đông là Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, đóng trên địa bàn phường Bắc Gianh.

Ông Nguyễn Văn Đông, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo NLĐ

Theo báo Quảng Trị, việc bắt giữ được thực hiện vào lúc 16 giờ 45 ngày 4/6. Lệnh bắt bị can để tạm giam do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ban hành và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ông Nguyễn Văn Đông được đưa về Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin,vào thời điểm đầu tháng 4/2026, căn cứ trên văn bản yêu cầu từ phía Công an tỉnh nhằm phục vụ hoạt động tố tụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh đã ký ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông trong thời hạn 75 ngày để các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh làm rõ các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hành vi “chạy” chỉ tiêu hợp đồng, cũng như hàng loạt điểm bất thường trong công tác thu - chi tài chính nội bộ diễn ra tại ngôi trường này.

Sau quá trình vào cuộc thu thập chứng cứ và cử lực lượng chuyên trách bóc tách, làm sáng tỏ các nội dung sai phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.