Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 29/4 cho biết vừa ra quyết định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hạ (SN 1986, trú tại Tổ dân phố 3, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 07/3/2026, tại Tổ dân phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, Công an phường Hồng Châu phát hiện Trần Xuân Hạ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi của Hạ là phạm tội theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Xuân Hạ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Cùng ngày, Công an phường Hồng Châu đã tiếp nhận đơn đầu thú của Dương Quốc Ân (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại TDP An Châu 1, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Theo trình bày, do được lực lượng Công an phường và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trực tuyến là vi phạm pháp luật nên Dương Quốc Ân đã tự nguyện đến Công an phường để đầu thú.