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Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Oanh SN 1977

Chi Chi
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Trần Thị Oanh bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Oanh, sinh năm 1977, trú tại số 195 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra: Trước đó, do có quen biết anh V.Đ.H, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và biết vợ của anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (trước khi sáp nhập) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trần Thị Oanh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp vợ anh H. được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Cơ quan CSĐT làm việc với Trần Thị Oanh. Ảnh: CA Ninh Bình

Tin tưởng những thông tin Oanh đưa ra, anh H. đã nhiều lần giao tiền cho Oanh với tổng số tiền 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện được lời cam kết của mình mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần bị yêu cầu hoàn trả, Oanh mới trả lại cho anh H. 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng) và đã chiếm đoạt số tiền 559.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu đồng) của anh V.Đ.H.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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