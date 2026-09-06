HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tống Hoàng Nhân SN 2001

Duy Anh
|

Bị can Tống Hoàng Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, Công an xã Tân Thạnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Tống Hoàng Nhân, sinh năm 2001, thường trú tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, đồng thời lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đối với Huỳnh Tấn Tài, sinh năm 2005, cùng trú tại xã Tân Thạnh trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/8, Công an xã Tân Thạnh tiến hành mời xét nghiệm chất ma túy đối với Tống Hoàng Nhân.

Khi lực lượng Công an đến thì Nhân cùng Huỳnh Tấn Tài đang có mặt trong nhà, Nhân đã bỏ chạy và bị lực lượng Công an xã yêu cầu dừng lại. Kết quả xét nghiệm xác định Nhân và Tài dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tống Hoàng Nhân SN 2001 - Ảnh 1.

Ảnh đối tượng Bùi Chí Hiền và Nguyễn Trọng Hậu (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Cũng trong tháng qua, Công an xã Tân Thạnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 vụ, 03 đối tượng, gồm: Võ Vũ Luân trong vụ Sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/5 tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh; Bùi Chí Hiền, sinh năm 2004 và Nguyễn Trọng Hậu, sinh năm 2004 trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 9/7 tại ấp Tân Bình.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý, Công an xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân, trường học, khu dân cư và trên mạng xã hội về tác hại của ma túy, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thử, không sử dụng, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 500 nghìn đến 2,5 triệu đồng: Bắt môi giới Ngô Hoàng Vũ
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

lệnh tạm giam

công an

điều tra

công an điều tra

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại