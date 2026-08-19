Thi hành lệnh bắt tạm giam shipper Chung Quang Kiệt SN 2004

Chung Quang Kiệt SN 2004 bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản”.

Ngày 12/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Chung Quang Kiệt (SN 2004, trú đường Nguyễn Hữu Huân, tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Tham ô tài sản”. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những người làm công việc giao hàng (shipper) trước những cám dỗ vật chất và sự thiếu hiểu biết về quy định pháp luật.

Đối tượng Kiệt đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: CA Gia Lai

Chung Quang Kiệt là nhân viên giao hàng thuộc Công ty TNHH T.P - Chi nhánh Tây Nguyên. Trong quá trình làm việc, K được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, thực hiện giao nhận chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền COD (tiền thu hộ) từ người nhận, sau đó có trách nhiệm đối soát, nộp lại toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản của công ty theo quy định.Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý và niềm tin của doanh nghiệp, trong thời gian làm việc, K đã thu tiền của khách/124 đơn hàng chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Hiện nay, hoạt động giao hàng phổ biến trong kinh doanh thương mại điện tử, nhân viên giao hàng (shipper) là lao động phổ thông làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ nhưng khi được công ty giao nhiệm vụ nhận hàng và thu tiền của khách, shipper đã trở thành người “được giao quản lý tài sản”.

Nếu lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao chiếm đoạt tiền thu hộ để sử dụng vào mục đích cá nhân, hành vi đó cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự (chứ không đơn thuần là tranh chấp dân sự hay vi phạm hợp đồng). Ngưỡng chịu trách nhiệm hình sự của tội danh này bắt đầu từ số tiền chiếm đoạt chỉ từ 2.000.000 đồng trở lên.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các nhân viên giao hàng tuyệt đối không tự ý sử dụng tiền thu hộ vào mục đích cá nhân, phải thực hiện nghiêm quy trình giao nhận, đối soát và nộp tiền đúng hạn theo quy chế làm việc của doanh nghiệp.