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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Minh SN 2008 trong chuyên án phức tạp

Chi Chi
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Phạm Văn Minh SN 2008 là "mắt xích" trong đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 17/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng để điều tra về các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bao gồm: Trần Thanh Phong, sinh năm 1995, nơi cư trú: xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai; Phạm Văn Minh, sinh năm 2008, nơi cư trú: xã Long Hà, thành phố Đồng Nai; Phạm Thanh Sang, sinh năm 2004, nơi cư trú: xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng và Trương Trường Chinh, sinh năm 2003, nơi cư trú: xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai. Các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai phê chuẩn thi hành.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Minh SN 2008 trong chuyên án phức tạp - Ảnh 1.

Các bị can Trần Thanh Phong, Phạm Văn Minh, Phạm Thanh Sang và Trương Trường Chinh. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Trước đó, ngày 17/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Minh Thương, sinh năm 2001, nơi cư trú: xã Long Hà, thành phố Đồng Nai về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện ngoài thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 02 khẩu súng quân dụng, bị can Hồ Minh Thương đã liên hệ, trao đổi đặt mua các bộ phận của súng, sau đó thực hiện hành vi chế tạo, lắp ráp thành súng quân dụng hoàn chỉnh để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Như vậy, từ ngày 01/01/2025 đến tháng 5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận, khởi tố, điều tra 87 vụ án, 93 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng" (Điều 304 BLHS), thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại, dao có tính sát thương cao và đạn quân dụng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Quàng Văn Tân SN 2000
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