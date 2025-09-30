Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà sinh năm 1976

Ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Hà đã nhiều lần cho một người đàn ông vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật "bà M" nhằm che giấu thân phận thật sự, nhưng thực tế chính Hà là người trực tiếp cho vay và thu lợi bất chính.

Với 4 khoản vay, Hà áp đặt mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, vượt xa quy định của pháp luật, thu lợi hơn 2 tỷ đồng.

Tất cả giao dịch được đối tượng thực hiện qua ứng dụng Telegram, thể hiện sự tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.