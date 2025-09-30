HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà sinh năm 1976

Duy Anh |

Đối tượng Hà đã áp đặt mức lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 547,5%/năm, thu lợi hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà sinh năm 1976- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Hà đã nhiều lần cho một người đàn ông vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật "bà M" nhằm che giấu thân phận thật sự, nhưng thực tế chính Hà là người trực tiếp cho vay và thu lợi bất chính.

Với 4 khoản vay, Hà áp đặt mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, vượt xa quy định của pháp luật, thu lợi hơn 2 tỷ đồng. 

Tất cả giao dịch được đối tượng thực hiện qua ứng dụng Telegram, thể hiện sự tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày mai, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cho vay nặng lãi

bắt tạm giam

khám xét nơi ở

Phan Thị Thu Hà

Hay độc lạ

bắt thu hà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại