Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết

Duy Anh (tổng hợp) |

Rạng sáng nay, giông lốc quét Ninh Bình làm 7 người chết, nhiều nhà dân tốc mái, hàng loạt cột điện đổ sập...

Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 1.

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết trên tờ Vietnamnet, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản (Ảnh: Vietnamnet)

Giông lốc dữ dội khiến 7 người chết, nhiều người bị thương (Clip được chia sẻ trên mạng xã hội).

Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 2.

VnExpress đưa tin, khoảng 6h, tại xã Quỹ Nhất (Nghĩa Tân, Nghĩa Bình cũ), lốc xoáy làm sập mái nhà một hộ dân ở thôn Phú Bình khiến 4 người trong gia đình tử vong.Ở các xã Hải Anh, Hải Thịnh, Thịnh Long, mỗi nơi ghi nhận một người tử vong. (Ảnh: VOV)).

Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 3.

Xã Hải Anh chịu ảnh hưởng của gió lốc làm gãy 30 cột điện, sập nhiều nhà dân, một người tử vong (Ảnh: VOV)).

Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 4.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng (Ảnh: Kinh tế môi trường).

Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 5.
Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết- Ảnh 6.

Hình ảnh cơn giông lốc kinh hoàng ốc xoáy xuất hiện từ 3h đến 5h sáng khiến Ninh Bình (Ảnh cắt từ clip).

Đến 9h sáng 29/9, tâm bão số 10 nằm trên khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sau gần nửa ngày tâm bão bắt đầu đi vào đất liền, bão Bualoi vẫn giữ cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đây là tốc độ suy yếu rất chậm khiến thời gian tác động và cường độ tác động của bão trên đất liền kéo dài, tăng sức phá hoại.

Do mưa lớn kéo dài, lũ đã xuất hiện trên nhiều hệ thống sông ở miền Trung. Lúc 7h, lũ trên sông Chu (Thanh Hóa) ở trạm Cửa Đạt trên BĐ3, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại trạm Sơn Diệm trên BĐ3, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại trạm Chu Lễ trên BĐ2, sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Giàng xấp xỉ BĐ1, sông Cả (Nghệ An) tại trạm Dừa và trạm Nam Đàn trên BĐ1, sông La (Hà Tĩnh) tại trạm Linh Cảm dưới BĐ1, sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Mai Hóa dưới BĐ2.

Dự báo từ 29/9 đến 1/10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lũ tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và miền Bắc. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao.

Tin mới nhất về cơn bão số 10: Khi nào Hà Nội xuất hiện mưa to, gió mạnh nhất?


 

