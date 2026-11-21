Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 18/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hà, sinh năm 1980, trú tại phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra đã thu thập xác định: Khoảng tháng 11/2023, Phạm Quang Hà được anh Hoàng Văn T. cho mượn chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGER, màu sơn đỏ, sản xuất năm 2023, đăng ký chính chủ tên anh Toàn để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc kinh doanh chung trong lĩnh vực lâm sản. Khi giao xe, anh Toàn đã bàn giao cho Hà các giấy tờ liên quan đến phương tiện cho Hà.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh đối với bị can Phạm Quang Hà (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sau khi được giao xe, Hà sử dụng phương tiện để đi lại và phục vụ công việc trong một thời gian. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6/2024, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, phát sinh các khoản nợ và cần tiền để chi tiêu cá nhân, trả nợ, Hà đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Mặc dù chiếc xe ô tô được anh T. cho mượn để sử dụng, Hà đã tự ý mang chiếc xe ô tô nói trên đi cầm cố để vay số tiền 200.000.000 đồng.

Theo kết quả định giá tài sản, tại thời điểm tháng 6/2024, chiếc xe ô tô trên có trị giá 800.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can Phạm Quang Hà để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên cho thấy, hành vi lạm dụng sự tin tưởng trong các mối quan hệ quen biết, hợp tác làm ăn, vay mượn tài sản để mang đi cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân trái với thỏa thuận có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, trong thực tế, nhiều người vì tin tưởng bạn bè, người thân hoặc đối tác làm ăn nên đã giao tài sản có giá trị lớn mà không có hợp đồng, giấy tờ ràng buộc rõ ràng. Đây là một trong những sơ hở dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và phát sinh những tranh chấp phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân:

Nâng cao tinh thần cảnh giác trong các giao dịch dân sự, quan hệ vay mượn, cho thuê, cho mượn tài sản, đặc biệt là tài sản có giá trị lớn như ô tô, xe máy, bất động sản và các tài sản có giá trị khác.

Thực hiện giao dịch rõ ràng, minh bạch: Khi cho người khác mượn hoặc thuê tài sản cần lập hợp đồng, giấy biên nhận hoặc văn bản thỏa thuận, ghi rõ thời hạn sử dụng, mục đích sử dụng, trách nhiệm bảo quản và cam kết không tự ý mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản khi chưa được chủ sở hữu đồng ý.

Quản lý chặt chẽ giấy tờ tài sản: Không tùy tiện giao các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa thực sự cần thiết; thường xuyên kiểm tra, xác minh tình trạng tài sản đã cho mượn, cho thuê.

Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Khi phát hiện người được giao tài sản có dấu hiệu sử dụng sai mục đích, tự ý mang tài sản đi cầm cố, thế chấp, mua bán hoặc có biểu hiện chiếm đoạt, cần kịp thời liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Không tiếp tay cho hành vi phạm tội: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cá nhân nhận cầm cố tài sản cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, giấy tờ và quyền định đoạt tài sản của người giao tài sản, tránh vô tình tiếp tay cho hành vi tiêu thụ, che giấu tài sản do phạm tội mà có.

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