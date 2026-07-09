Thi hành lệnh bắt tạm giam nữ giáo viên mầm non Trần Thị Thu Hà SN 1994

Trần Thị Thu Hà khai nhận đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bgày 28/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh: Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại Cơ quan điều tra.

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an làm rõ Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1994, thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (sinh năm 1996, thôn Tân Long, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mua ma túy để sử dụng. Tại cơ quan Công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Hà khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đối tượng Trần Thị Thu Hà dương tính với ma túy AMP

Ngày 06/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn hoàng Anh, Chu Thị Thanh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Trần Thị Thu Hà về tội Sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi nghi vấn để kịp thời xử lý theo quy định.