Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên bán hàng Phan Văn Hữu Hà

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Hữu Hà (35 tuổi, trú thôn Xuân Định, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, Hà là nhân viên kinh doanh cho một công ty trên địa bàn.

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Phan Văn Hữu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2022, Hà được giao nhiệm vụ bán hàng, thu tiền của khách và nộp về công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, sau khi thu tiền, Hà không nộp lại mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền gần 435 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.