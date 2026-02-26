Miền Bắc sắp đón mưa rào trở lại, kéo dài nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/2), Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều nay mưa giảm dần.

Ngày mai (27/2), Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 3-6/3, khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào trở lại.

Ảnh minh họa (nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.