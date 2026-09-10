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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân SN 1977

Chi Chi
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Đây là đối tượng sử dụng giấy tờ giả để hành nghề lái xe.

Ngày 9/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), trú tại thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2026, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Văn Tuân đã liên hệ với các đối tượng chưa rõ lai lịch để đặt làm giả 3 giấy phép lái xe nhằm phục vụ việc nâng hạng giấy phép lái xe của bản thân. Sau khi có giấy tờ giả, Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác. Từ hoạt động này, Tuân đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Tuân. Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, truy nguồn số giấy tờ giả; đồng thời xác minh các đối tượng liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân có nhu cầu hành nghề lái xe cần tham gia đào tạo, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định. Tuyệt đối không mua, sử dụng giấy phép lái xe hoặc các loại giấy tờ giả khác, tránh vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc sử dụng giấy tờ giả để hành nghề lái xe, đặc biệt là vận tải hành khách, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông.

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