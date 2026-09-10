Tử hình Nguyễn Ngọc Đạo SN 1991

Đạo là đối tượng có hành vi giết tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ ở Quảng Trị.

Ngày 9/9, báo VTC News đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo (cư trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị). Bị cáo bị truy tố trước pháp luật về ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Căn cứ vào tính chất dã man, mất nhân tính và sự nguy hiểm tột cùng của chuỗi hành vi phạm tội liên hoàn, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Báo Lao Động dẫn thông tin từ hồ sơ vụ án xác định, xuất phát từ những rạn nứt trong đời sống hôn nhân với vợ là chị Phan Thị Diễm H., Đạo đã tìm gặp gia đình bên ngoại nhằm nhờ can thiệp hòa giải. Tuy nhiên, quá trình trao đổi không đạt được kết quả như mong muốn mà trái lại còn làm bùng phát mâu thuẫn gay gắt giữa Đạo và bố mẹ vợ (ông Phan Văn H. cùng bà Đinh Thị Thanh T.).

Nuôi lòng hận thù và nung nấu ý định trả thù một cách tàn nhẫn, Đạo toan tính kế hoạch sát hại chính bố mẹ vợ nhằm đẩy người vợ vào nỗi dằn vặt, đau đớn tột cùng. Để hiện thực hóa mục tiêu tàn độc, đối tượng đã lén lút thu mua các linh kiện qua mạng và tự chế tạo một khẩu súng quân dụng mang theo bên mình.

Ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo giấu theo vũ khí tự chế, thuê xe taxi do anh Biện Thái S. điều khiển để di chuyển từ TP Đà Nẵng về hướng nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình (xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị).

Khi xe di chuyển đến khu vực gần đích đến, Đạo bất ngờ nổ súng bắn chết người lái xe vô tội ngay trên xe nhằm chiếm đoạt phương tiện (chiếc ô tô được định giá 380 triệu đồng). Sau khi tước đoạt mạng sống của tài xế, đối tượng tự mình lái chiếc ô tô cướp được chạy thẳng tới nhà bố mẹ vợ để tiếp tục kế hoạch trả thù:

Vừa đến nơi, Đạo cầm súng bắn thẳng vào vùng đầu ông Phan Văn H. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ với tỷ lệ thương tổn cơ thể sau đó được giám định lên tới 85%.

Nghĩ rằng bố vợ đã tử vong, khi thấy bà Đinh Thị Thanh T. hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, kẻ sát nhân điên cuồng đuổi theo và nổ liên tiếp nhiều phát đạn khiến mẹ vợ tử vong tại chỗ.

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Đạo đã thừa nhận toàn bộ chuỗi hành vi man rợ của mình.

Nguyễn Ngọc Đạo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: VTC News

Nhận định về vụ án, báo Quảng Trị trích dẫn phán quyết của HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ hung hãn cực độ, chuẩn bị công cụ phạm tội chu đáo và thể hiện ý chí quyết tâm phạm tội đến cùng. Bị cáo liên tiếp tước đoạt tính mạng của nhiều người, xâm phạm thô bạo đến tính mạng, sức khỏe và quyền sở hữu tài sản của công dân, gây chấn động dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Sau quá trình nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo:

Tử hình về tội "Giết người";

12 năm tù về tội "Cướp tài sản";

1 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp hình phạt chung cho cả ba tội danh, bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo phải chấp hành mức án cao nhất là Tử hình.

Về trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại, bản án buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 916 triệu đồng cho gia đình vợ con tài xế taxi Biện Thái S. (trong đó đã khắc phục được 118 triệu đồng), đồng thời bồi thường hơn 450 triệu đồng cho gia đình bố mẹ vợ để bù đắp những tổn thất và chi phí điều trị cứu chữa.