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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1978

Chi Chi
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Mặc dù đang vay nợ nhiều người, mất khả năng thanh toán nhưng Nguyễn Thị Thanh Thảo vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để lừa đảo.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1978, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo kết quả điều tra, năm 2018 và 2019, mặc dù đang vay nợ nhiều người, mất khả năng thanh toán nhưng Nguyễn Thị Thanh Thảo vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để vay tiền của người khác. Cụ thể, Thảo nói cần tiền để nhận chuyển nhượng ki-ốt tại chợ Mân Thái và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang sử dụng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1978 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1978 nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tin tưởng những thông tin trên, bà N.T.H (sinh năm 1961, trú phường Sơn Trà) đã cho Thảo vay 335 triệu đồng; bà T.T.Th (sinh năm 1969, trú phường Sơn Trà) cho vay 500 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Thị Thanh Thảo không sử dụng đúng mục đích như đã đưa ra mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân, một phần trả lãi cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm vay tiền của hai bị hại, Thảo đã không còn khả năng trả nợ, đồng thời không có phương án trả nợ nhưng vẫn cố tình đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh Thảo bị xác định đã chiếm đoạt của hai bị hại là 835 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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