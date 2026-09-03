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Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng trường Đại học Nguyễn Văn Năm SN 1982

Chi Chi
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Trong thời gian từ tháng 8/2018 đến 6/2022, Nguyễn Văn Năm làm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 4, Điều 357, Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành mở rộng điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra từ năm 2019 đến năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Năm SN 1982 - Ảnh 1.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Năm SN 1982. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Kết quả điều tra mở rộng vụ án xác định: Trong thời gian từ tháng 8/2018 đến 6/2022, Nguyễn Văn Năm làm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương đã cố ý thực hiện nhiệm vụ vượt quá quyền hạn của mình tạo điều kiện cho bị can Phạm Quốc Dương (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội) được quản lý đào tạo lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Lợi dụng việc này bị can Phạm Quốc Dương đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm thu tiền lệ phí đầu vào và tiền học phí của nhiều thí sinh có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Giang (cũ), với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, số tiền này Dương không nộp hết về Trường Đại học Trưng Vương mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 02/2025, để che dấu hành vi phạm tội Dương đã làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường đại học Trưng Vương để cung cấp cho những người đã nộp tiền học phí cho Dương.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục, điều tra mở rộng vụ án đối với hành vi phạm tội của các bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan khác.

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