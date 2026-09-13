Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kiều Hưng SN 1990

Nguyễn Kiều Hưng bị bắt về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng gồm Hồ Văn Dít, sinh năm 2004, trú tại Thôn A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Kiều Hưng, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình và Dương Minh Thịnh, sinh năm 1983, trú tại thôn Mãn Triều, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh nhận thấy có thể thu lợi cá nhân từ việc cung cấp nguồn lao động từ Lào với giá rẻ cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh. Do đó, Hồ Văn Dít đã cung cấp 5 nhân công người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam để làm việc cho Nguyễn Kiều Hưng.

Ngoài ra, Hồ Văn Dít còn tìm được đầu mối và cung cấp thêm 8 nhân công người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam để làm việc cho Dương Minh Thịnh.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Dít, Nguyễn Kiều Hưng, Dương Minh Thịnh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với 1 số đối tượng, bị can trong vụ án. Ảnh: CA Ninh Bình

Cơ quan điều tra xác định: Vì vụ lợi, các bị can trên đã tổ chức, giúp sức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hành vi trên đã xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý xuất nhập cảnh đối với người ra, vào Việt Nam; là nguồn nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; là cơ hội để các thế lực xấu lợi dụng để gây mất ổn định; phát sinh các vấn đề về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Việc nhập cảnh hoặc cư trú trái phép dưới bất kì hình thức nào cũng đều có thể dẫn đến việc giấy tờ nhập cảnh/cư trú bị thu hồi, hủy bỏ và có thể bị buộc xuất cảnh tùy trường hợp. Người nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng mục đích nhập cảnh. Đối với doanh nghiệp/người sử dụng lao động nếu biết người lao động nhập cảnh trái phép mà vẫn tiếp nhận, bố trí việc làm, che giấu hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho số người lao động trái phép ở lại Việt Nam, doanh nghiệp và cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật hình sự với mức án phạt tù lên đến 15 năm.