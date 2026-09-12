Thi hành lệnh bắt tạm giam Thái Tuấn Anh SN 1990 liên quan số tiền 1 tỷ đồng

Thái Tuấn Anh đã chỉ đạo các đối tượng khác trong nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm.

Ngày 11/9/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng có liên quan về các hành vi: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

04 đối tượng bị khởi tố gồm: Thái Tuấn Anh, sinh năm 1990, trú tại tổ 12, phường Phan Đình Phùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Thế Đức, sinh năm 1991, trú tại xã Định Hóa và Vương Minh Thìn, sinh năm 2000, trú tại xã Trung Hội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đào Đức Sinh, sinh năm 1981, trú tại tổ 12, phường Phan Đình Phùng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần dịch vụ Taxi miền Bắc (Taxi Bình An) về việc lái xe Đào Đức Sinh, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng xe ô tô của công ty để chiếm đoạt tài sản. Sinh đã đem xe ô tô đi cầm cố số tiền 70 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương, xảy ra từ tháng 9 năm 2024.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Thái Nguyên

Sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành áp dụng các biện pháp điều tra và biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng hình sự trong diện quản lý và đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Các đối tượng có mở của hiệu kinh doanh cầm đồ và sử dụng những tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải lên trang cá nhân và các hội nhóm trên không gian mạng về hoạt động cho vay lãi, với những lời mời chào “lãi suất thấp, cầm cố tài sản vẫn được mà chủ sở hữu vẫn được sử dụng...” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đây là nhóm đối tượng đã tiêu thụ chiếc xe ô tô của Đào Đức Sinh.

Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng các biện pháp điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nhóm đối tượng. Xác định đối tượng cầm đầu là Thái Tuấn Anh đã chỉ đạo các đối tượng khác trong nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, dưới các hình thức tín chấp và thế chấp tài sản. Từ tháng 01/2020 đến nay, bằng thủ đoạn trên, nhóm này đã thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

