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Thi hành lệnh bắt tạm giam một công nhân SN 1991 để điều tra số tài sản 50 triệu đồng

Duy Anh
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Đây là đối tượng bị cáo buộc có hành vi trộm cắp tài sản của công ty.

Ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Công an xã Núi Thành đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.T.V. (SN 1991, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng); đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.Đ.P. (SN 1991, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam một công nhân SN 1991 để điều tra số tài sản 50 triệu đồng - Ảnh 1.
Thi hành lệnh bắt tạm giam một công nhân SN 1991 để điều tra số tài sản 50 triệu đồng - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 12/7, Công an xã Núi Thành tiếp nhận tin báo về tội phạm của một công ty liên quan đến việc doanh nghiệp bị mất trộm một số linh kiện ô tô thuộc dòng xe Peugeot trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2026.

Tài sản bị mất gồm: 3 cụm máy lạnh xe Peugeot 2008, 1 cụm máy lạnh xe Peugeot 3008, 2 đèn lái phía sau xe Peugeot 3008, 1 bộ điều khiển động cơ xe Peugeot 2008, 4 đèn cốp sau xe Peugeot, 1 đèn pha phía trước xe Peugeot 3008 và 3 tấm bạt ni lông trùm thân xe. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xã Núi Thành xác định L.T.V. là công nhân của công ty trên và B.Đ.P. là công nhân của một công ty vận chuyển đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Công an xã Núi Thành đã thu hồi số tài sản bị trộm cắp, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

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